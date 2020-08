Real Colégio de Portugal, um exemplo do bom ensino em Portugal

Diploma Dual® é o programa oficial de equivalência internacional que permite obter dois diplomas em simultâneo.





Passamos nos corredores do Real Colégio de Portugal e as conversas no intervalo levam-nos a pensar que estamos numa escola internacional, onde a utilização do Inglês para a comunicação é uma constante. Não se trata de uma escola internacional nem tampouco bilingue, trata-se sim de uma Escola Multicultural, onde necessariamente para se comunicar é fundamental a utilização da língua inglesa.

É tão comum falarem uns com os outros em inglês como em português, com a mesma naturalidade como se o inglês quase se tratasse da nossa própria língua nativa.

Desde a Creche que todos os alunos aprendem o Inglês, passando no 1º Ciclo a usufruir de cinco tempos semanais, sendo diário o contacto com a língua.

A partir do 3º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico as alunas e os alunos já estão aptos a realizar o 1º nível dos Exames de Cambridge, existindo dentro da instituição uma Escola de Línguas que é simultaneamente um centro de preparação para os exames Cambridge.

Paralelamente o colégio disponibiliza uma oferta curricular que tem como base somente a parte de desenvolvimento da conversação - ECT - English Conversation Training (3º e 4º Ano), possibilitando às suas alunas e aos seus alunos um treino constante no diálogo entre pares, muito focado nas questões práticas do dia a dia.

No 1º Ciclo a utilização de CLIL (Content and Language Integrated Learning) nas aprendizagens do Estudo do Meio possibilita às alunas e aos alunos o aprender as diferentes temáticas desta área na língua inglesa, conferindo-lhes uma contextualização e robustez ao nível da linguagem mais técnica e científica.

Neste próximo ano letivo que agora se aproxima será dado um grande passo já há muito ambicionado, o facto de serem formalmente um Colégio Academia Diploma Dual®!

Criado e desenvolvido por Academica Corporation, o Diploma Dual® é o programa oficial de equivalência internacional de diplomas de Ensino Secundário que permite às alunas e aos alunos obter dois diplomas em simultâneo: a do seu país e o American High School Diploma.





Quando finalizam os seus estudos, as alunas e os alunos do Diploma Dual® alcançam exatamente a mesma certificação que as alunas e os alunos norte-Americanos ao finalizar o High School, que será reconhecida em todos os Estados e em toda as Universidades do Mundo.





Muitas são as vantagens que vão além de uma notável melhora do nível de Inglês. o Diploma Dual® proporciona às suas alunas e aos seus alunos um elevado nível de autonomia pessoal e uma grande facilidade no uso das novas tecnologias.





Os alunos do Diploma Dual® apenas têm que realizar 6 disciplinas para obter o diploma Americano. Os acordos internacionais alcançados e a excelência educativa do programa permitem obter a máxima equivalência possível: 75% dos 24 créditos necessários para obter o American High School Diploma.

Dessas 6 disciplinas, 4 pertencem ao currículo obrigatório e 2 ao eletivo, o que permite aos alunos frequentar disciplinas de grande interesse que não estão disponíveis no currículo Europeu e que oferecem uma motivação acrescida ao estudante ampliando o seu vocabulário em matérias que não trabalharia em Inglês: Fotografia Digital, Criminologia, Psicologia, entre outros.

"O grande objetivo do Real Colégio de Portugal será sempre preparar os Alunos para Novos Desafios e que os nossos alunos façam a diferença tanto na Vida Pessoal como Profissional. Porque acreditamos que estamos a Construir o Futuro!" refere fonte do colégio.