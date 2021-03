Real Companhia Velha sugere trio de vinhos para a Páscoa

A pensar na Páscoa, a Real Companhia Velha selecionou do seu portefólio três vinhos ideais para um almoço de Domingo ainda mais especial: o ‘Quinta dos Aciprestes branco 2019’ o ‘Quinta de Cidrô Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon tinto 2016’ e o ‘Real Companhia Velha Porto Tawny 10 Anos’. Vinhos que têm em comum a qualidade – com o cunho da bi-centenária Companhia Velha e a mestria do enólogo Jorge Moreira – e o facto de estarem acessíveis para compra, em lojas on-line, mas também em alguns super e hipermercados.

O ‘ Quinta dos Aciprestes branco 2019’ (€9,00) resulta também ele de uma trilogia, desta feita de castas autóctones. Rabigato, Viosinho e Arinto estão na génese deste que é um branco com grande intensidade aromática e frescura. Um vinho muito equilibrado, onde se salientam notas cítricas e vegetais, revelando complexidade e exuberância. Na prova, mostra uma belíssima estrutura e volume, com boa textura e acidez, e um final longo e refrescante. Um branco para apreciar a solo, com queijos, enchidos, mariscos, peixes grelhados e caril de gambas.

Da Quinta dos Aciprestes, situada na zona do Tua, em Soutelo do Douro, passamos para a Quinta de Cidrô , em São João da Pesqueira, uma das mais conhecidas zonas de produção de vinhos do Douro, na fronteira entre o Cima Corgo e o Douro Superior. Desta propriedade, a Real Companhia Velha propõe o ‘Quinta de Cidrô Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon’ (€18,00), agora na colheita de 2016. Um vinho limpo e brilhante, de cor rubi profundo, que à semelhança dos seus antecessores e como o nome indica foi concebido como um lote original de Cabernet Sauvignon e Touriga Nacional. Resultado do seu estágio em barricas de carvalho, demonstra intensidade e complexidade, ao mesmo tempo que finesse e elegância. Equilibrado por uma excelente estrutura, mostra-se encorpado e os aromas de fruta preta, baunilha, tabaco e chocolate revelam um enorme potencial para evolução em garrafa. Para acompanhar, o cabrito, tão famoso nesta celebração, perdiz, javali ou outras carnes vermelhas.