Redbridge Lisbon e 42 Lisboa promovem evento sobre o bem-estar e saúde mental dos founders de startups

Redbridge Lisbon (associação que fomenta a troca de experiências e ligações entre Portugal e a Califórnia) e a 42 Lisboa (escola de programação) promoveram um evento ontem, dia 4 de abril, intitulado "Darkness and Light: The journey of a Startup Founder", nas instalações da escola em Arroios.

O evento contou com a moderação de Raquel Sampaio, advogada e co-founder e Diretora Executiva da Direito Mental (associação de promoção da saúde mental junto da comunidade jurídica portuguesa) e teve como convidados Francisco Valente Gonçalves (Psicólogo e Diretor da Rumo Serviços de Saúde Mental e Intervenção online), Carolina Amorim (co-founder e CEO da EMOTAI, startup que melhora o desempenho humano através do uso da neurotecnologia) e Fernando Jardim (CEO da Tripr e Presidente do Conselho de Administração da 351 Portuguese Startup Community).





O evento versou sobre os riscos e dificuldades que liderar uma startup gera, tais como a glamorização da cultura do hustle e das histórias de sucesso da noite para o dia, o síndroma de super-homem, bem como o estigma que rodeia estes assuntos no ecossistema de empreendedorismo. Para terminar, foram abordados os temas da importância da prevenção e gestão diária do bem-estar dos founders e trabalhadores das startups, bem como a importância da partilha em comunidade dos desafios sentidos, como forma de aumentar a performance e as receitas das organizações.





O evento contou com quase 100 pessoas, entre as quais founders de startups, investidores e outros elementos do ecossistema das startups em Portugal.