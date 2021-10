Roteiro para a industria 4.0

Inovação da indústria nacional em discussão em São João da Madeira.

O evento tecnológico Roteiro para a Indústria 4.0, organizado pelo consórcio responsável pelo projecto i4.0 - Lead the Digital Transformation (que integra a Inovaria, a Associação Fraunhofer Portugal e a Sanjotec), pretende ser o momento presencial zero do processo de inovação das PME nacionais, onde vão ser abordados desafios, tendências e financiamento da Indústria 4.0.





O objectivo deste projecto é identificar as condições para o desenvolvimento da indústria no novo paradigma de Economia Digital. Incidindo a sua intervenção na Região Norte e Centro, é cofinanciado pelo COMPETE 2020, PORTUGAL 2020 e União Europeia.





O evento, que decorrerá presencialmente, com transmissão streaming, visa sensibilizar as empresas para a introdução de tecnologias associadas à chamada 4.ª Revolução Industrial, debater o impacto desses investimentos e os desafios associados, bem como dar a conhecer medidas de financiamento, para além de fomentar momentos de brainstorming e networking entre os participantes.









A participação neste evento é gratuita mediante inscrição prévia através da plataforma online https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-roteiro-para-a-industria-40-167444148957

A sessão de aberura do evento conta com a presesença de Jorge Vulto Sequeira, Presidente da Câmara de São João da Madeira e Presidente da Direcção da SANJOTEC, bem como do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.





Ministro dá as boas vindas aos participantes no evento.





A Indústria 4.0 os seus desafios e recomendações será o tema do painel da manhã (11h15m) moderado por Martinho Oliveira da Universidade de Aveiro, com a presença de Pedro Roseiro do TICE, Jorge Portugal da COTEC Portugal, Daniel Sá Pina do INEGI, Pedro Ribeiro da Polisport e João Carlos Costa da ATEC.





Da parte da tarde, as tendências na Indústria Automóvel e Warehousing é o primeiro painel. Moderado por Fernando Machado da MOBINOV, com a participação de Gisela Garcia da AUTOEUROPA, Rui Oliveira da STELLANTIS, Sílvia Fernandes da FAURECIA FES e Luís Faustino do Grupo SIMOLDES Plastics Division.