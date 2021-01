Saint-Gobain amplia oferta de revestimentos

Weberplast Silicor permite um acabamento homogéneo e de elevada resistência, disponível em mais de 100 cores.

A Saint-Gobain Weber, marca de referência que oferece o portfólio mais completo do mercado de construção, acaba de alargar a gama de soluções weberplast, destinada ao revestimento e renovação de fachadas, com a nova tinta weberplast silcolor.





Disponível em mais de 100 tonalidades tendência, esta solução é transpirável e resistente ao desenvolvimento de fungos. Trata-se de uma tinta aquosa, à base de polisiloxanos, adequada para pintura de revestimentos minerais em interior ou exterior. Pode ser aplicada como acabamento de rebocos para renovação de paredes antigas webercal, assim como sobre o produto mineral weberev naturkal, em sistemas webertherm.





Reiterando a sua expertise no mercado de construção, a Saint-Gobain Weber está consciente que a renovação de edifícios antigos deve ser realizada com materiais que respeitem as características e comportamento dos materiais originais, razão que anteriormente motivou o desenvolvimento das soluções webercal.









Para complementar a oferta, a tinta weberplast silcolor integra a gama de rebocos webercal, possibilitando a escolha de um acabamento homogéneo colorido, de aplicação fácil e de elevada rentabilidade (mais informação aqui

O produto além de aportar um valor estético e diferencial aos edifícios, associado à multiplicidade de cores disponíveis, apresenta boa resistência à penetração de água e elevada permeabilidade ao vapor, um fator crítico na renovação de edifícios antigos pela necessidade que existe de tornar as paredes transpiráveis, evitando, assim, as condensações internas e, consequentemente, melhorando a qualidade do ar interior. Adicionalmente permite a evaporação de humidade existente nas paredes sem que a este esteja associado o risco de empolamentos da pintura.





A nova solução foi concebida com o intuito de disponibilizar soluções integrais, baseadas na combinação de produtos compatíveis a nível de características químicas, físicas e mecânicas, possibilitando a obtenção de soluções duráveis e capazes de dar resposta à expetativa estética dos clientes.





A tinta weberplast silcolor junta-se, assim, à vasta oferta de soluções da Saint-Gobain Weber, mantendo todas as vantagens dos produtos webercal. Além disso, permite amelhoriado desempenho global das fachadas, através de uma proposta singular pautada para complementar qualquer projeto que se pretenda diferenciar.





Sobre a Saint Gobain

A Saint-Gobain é líder no mercado de Construção (presente em Portugal desde 1962) e comercializa produtos para o setor da construção e indústria, desenvolvendo soluções inovadoras que melhoram o conforto dos utilizadores, permitindo-lhes enfrentar os desafios atuais: o crescimento populacional, a melhoria da mobilidade, a eficiência energética e a proteção ambiental.

Com sede em Paris, a Saint-Gobain é um dos 100 maiores grupos industriais do mundo e, com 355 anos de história, é a empresa mais antiga do CAC 40, uma das maiores no tecido empresarial mundial. Presente em 70 países e com 170.000 colaboradores, a Saint-Gobain é responsável pelas seguintes áreas de negócio: distribuição de produtos de construção, vidro plano, gesso, isolantes, argamassas, produtos de exterior e canalização.