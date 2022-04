Santa Casa da Misericórdia de Borba investe na terceira central fotovoltaica

«Acredito que vamos poupar 60% na fatura de energia, só tenho pena de não termos começado mais cedo»





A Santa Casa da Misericórdia de Borba aposta na energia fotovoltaica para reduzir o custo da fatura de eletricidade e seguir o caminho da sustentabilidade. Rui Bacalhau, o Provedor da instituição, sublinha que «com os preços de energia a subir, se não tivéssemos feito este investimento, estaríamos numa situação difícil». Por isso, às duas centrais já instaladas, este ano somam mais uma. «Detetámos que a fatura da eletricidade estava a crescer de forma abrupta e, se não fizéssemos nada, este custo ia ser insustentável a médio e longo prazo. É por isso, e pela questão ambiental, que estamos a fazer este investimento».

O projeto fotovoltaico junta a empresa portuguesa SOLVasto e os módulos solares da coreana de energia limpa Qcells. O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Borba está confiante no sucesso deste projeto: «acredito que doravante vamos poupar 60% na fatura de energia, só tenho pena de não ter começado mais cedo». Para além deste benefício económico, «considerando a vida útil estimada das centrais, o projeto vai permitir evitar a emissão de 12.000 toneladas de CO 2 , o que corresponde ao CO 2 capturado por uma floresta com uma área de dois hectares e meio», refere Nuno Torres, gerente da SOLVasto.

Esta é uma instalação de autoconsumo. A Santa Casa da Misericórdia de Borba vai produzir e consumir diretamente a sua própria energia. «Com a quantidade de painéis que temos e com o sol em Borba na sua máxima força de abril a agosto, vamos conseguir dar resposta a quase todas as necessidades de consumo. Isto vai felizmente reduzir muito o consumo da rede, o que é muito relevante para nós, especialmente numa altura em que os preços da energia têm disparado. Mas não é melhor só para reduzir a nossa fatura, é melhor para o ambiente», sublinha o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Borba. A mesa administrativa da instituição é composta por pessoas jovens muito atentas à evolução das energias renováveis e com foco em como podem contribuir para a sustentabilidade. Rui Bacalhau recomenda: «as entidades que tiverem a oportunidade de fazer este investimento em energia solar, não percam tempo. Assim, estamos todos preparados o mais rapidamente possível para fazer face às exigências atuais de sustentabilidade económica e ambiental».

Características da instalação da Santa Casa da Misericórdia de Borba





Numa primeira fase, em 2018, a SOLVasto instalou 216 módulos Qcells Q.Peak Duo 400 Wp no Lar de Idosos Josefina Silveira Fernandes. Em 2021, foram instalados 80 módulos Qcells Q.Peak Duo 460 Wp na Creche e Jardim de Infância D. Ana Angélica Silveira e está prevista mais uma instalação de 15 kWp com mais 32 módulos idênticos aos da creche. Para além da instalação, a SOLVasto assegura a monitorização e a manutenção da instalação fotovoltaica para garantir a obtenção da sua máxima performance ao longo de toda a sua vida útil.

Graças aos projetos implementados em território nacional, a SOLVasto está a contribuir para uma redução de quase 7.000 toneladas de CO 2 por ano «e temos capacidade para muito mais. É crucial as empresas usarem o sol que temos todo o ano, energia limpa à disposição, pela competitividade dos seus negócios e pelo futuro do planeta», sublinha Nuno Torres. A empresa portuguesa é especialista em instalações solares de autoconsumo. «Os nossos projetos tipicamente permitem que os nossos clientes autoconsumam entre 70 a 100% da energia produzida pelo sistema, o que corresponde a uma diminuição significativa do valor global da sua fatura energética», refere o gerente da SOLVasto.

A Qcells é um dos maiores e mais reconhecidos fabricantes fotovoltaicos do mundo pelas suas células e módulos solares de alto desempenho e alta qualidade. Conta com mais de 20 anos de experiência em tecnologia solar e um dos mais importantes intervenientes do setor fotovoltaico na Península Ibérica. Através da empresa do grupo Q.ENERGY, tem previstos projetos de mais de 2GW em Portugal. Por um futuro mais verde, a Qcells tem um projeto de grandes dimensões, com 12 MW, em Larinho, Moncorvo. Até 2024, vai instalar projetos no Alentejo, dois em Ourique de 109 MW e 99 MW de capacidade, um de 50 MW em Ferreira do Alentejo e três de 19 MW em Beja, Vale do Gaio e Porteirinhos.

Sobre a SOLVasto





Criada em 2016 e com sede em Cascais, a SOLVasto é especialista na instalação, monitorização e manutenção de instalações fotovoltaicas em todo o território nacional. Disponibiliza soluções 360º chave-na-mão, licenciamento, investimento e acompanhamento do desempenho dos sistemas com foco no aumento da performance. Para mais informações, visite: https://solvasto.pt/

Sobre a Qcells