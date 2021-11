SAP lança nova solução para acelerar a Economia Circular

SAP SE SAP Responsible Design and Production, uma solução que permite projetar produtos de forma sustentável e fazer a transição para a economia circular. Esta é a mais recente oferta de um crescente portfólio de aplicações de software específicas para a sustentabilidade, que ajudam as empresas a aumentar as suas capacidades de medição e gestão de dados.



(NYSE: SAP) anuncia a disponibilização do, uma solução que permite projetar produtos de forma sustentável e fazer a transição para a economia circular. Esta é a mais recente oferta de um crescente portfólio de aplicações de software específicas para a sustentabilidade, que ajudam as empresas a aumentar as suas capacidades de medição e gestão de dados.

solução SAP Responsible Design and Production



À medida que são introduzidas normativas de sustentabilidade para as empresas, como os impostos sobre o plástico, apermite às marcas acelerar a sua transição para as práticas empresariais da Economia Circular. A nova solução ajuda as empresas a obter uma melhor visibilidade dos fluxos de materiais ao longo dos processos, incluindo o seguimento e o cumprimento de regulamentos em constante atualização, especialmente os relativos às embalagens dos produtos e plásticos. Com o desenvolvimento, cada vez maior, de produtos sustentáveis pelas empresas, a gestão de materiais e dos dados normativos assume-se como um dos desafios mais complexos na indústria de consumo atual.

Andrew Morlet, CEO da Fundação Ellen MacArthur.



"A economia circular baseia-se em três princípios incitados pelo seu desenho: eliminar resíduos e poluição, circular produtos e materiais e; regenerar a natureza", explica"As soluções digitais desempenham um papel fundamental na transição para uma Economia Circular. Permitem às empresas integrar práticas circulares em todas as suas operações, desde a conceção de produtos que reduzem os resíduos desde início, até ao seguimento do ciclo de vida dos materiais que utilizam".

Com a nova solução da SAP, as empresas podem incorporar princípios de circularidade nos processos de negócio que são fundamentais à sua operação, de forma a eliminarem o desperdício e voltarem a criar valor, através do desenho de produtos que sejam sustentáveis desde a sua origem. Por exemplo, um gestor de uma marca de champô possui uma perspectiva macro sobre o ciclo de vida completo do produto, que inclui as suas obrigações de responsabilidade alargada de produtor (EPR) e os impostos sobre o plástico dos diferentes mercados. Esta visibilidade ajuda o gestor da marca a realizar alterações ao desenho, para redução dos resíduos e para tomar decisões fundamentadas quanto à redução dos custos dos sistemas de reutilização e reciclagem a jusante.





"Em cada ano, usamos quase o dobro dos recursos que o planeta pode regenerar", refere Scott Russell, membro da Comissão Executiva da SAP SE e responsável de Customer Success. "As empresas podem desempenhar um papel crucial na manutenção do valor dos nossos sistemas durante mais tempo, através de um design de produto inteligente e responsável, que reutilize os recursos ao invés de os eliminar. Existe uma complexidade inerente na conceção de produtos que eliminam o desperdício e utilizam materiais responsáveis, mas a solução SAP Responsible Design and Production aborda-a e oferece a solução ideal aos nossos clientes, ajudando-os a disponibilizar produtos circulares e a alcançar uma economia regenerativa".









O SAP Responsible Design and Production, uma solução nativa em Cloud, codesenvolvida com a Accenture e baseada na SAP Business Technology Platform , fornece inteligência personalizada que permite às empresas acompanhar os regulamentos de EPR e os impostos sobre o plástico, bem como incorporar princípios de circularidade nos principais processos de negócio e otimizar a criação para um negócio sustentável. Saiba mais através do blog Helping Business Thrive in a Circular Economy

Índices de Sustentabilidade do Dow Jones Relatório Integrado da SAP e a sua adesão à Valor Balancing Alliance



A SAP é um exemplo em práticas empresariais de sustentabilidade há mais de uma década. Além de ter sido nomeada líder da indústria de software nos(DJSI) durante 14 anos consecutivos, oa sua adesão àilustram o compromisso da empresa para integrar o desempenho económico, ambiental e social na tomada das suas decisões de negócio.

Sobre a SAP