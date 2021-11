SAP lança solução que calcula a pegada de carbono e redesenha a sustentabilidade das empresas

SAP Product Footprint Management, uma solução que permite às empresas calcular a pegada de carbono dos seus produtos, na respetiva e em toda a cadeia de valor. Considerando o ciclo de vida de um produto, a solução ajuda as empresas a tornarem os seus produtos mais sustentáveis e a prestarem informação, às entidades reguladoras, sobre a sua pegada ambiental.



A SAP Product Footprint Management faz parte de um novo portfólio de aplicações para empresas, desenhadas especificamente para o domínio da sustentabilidade, que proporcionam transparência e capacidade de medição das emissões de carbono, ao longo de toda a cadeia de abastecimento. As empresas utilizadoras desta solução poderão, neste sentido, almejar a redução das suas emissões de carbono e tornar as suas operações mais sustentáveis.





"Os clientes querem-no e o mundo necessita. Não há tempo a perder para que as empresas atuem de forma mais responsável e sustentável. Os objetivos de sustentabilidade são hoje tão importantes, para o êxito do negócio, como são os objetivos financeiros", assinala Thomas Saueressig . "Quando as empresas incorporam os dados sobre as emissões nos processos subjacentes ao negócio, a mudança poderá ser verdadeiramente impulsionada, pela tomada de decisões responsáveis em toda a cadeia de valor. É isso que permite potenciar a transição na senda das baixas emissões e, a SAP encontra-se numa posição ímpar para conduzir esta mudança através de redes de negócio colaborativas, inteligentes e sustentáveis".





Ao integrar os dados em todas as soluções que governam os processos de produção com os dados mestres das aplicações de gestão empresarial, como é o caso da solução SAP S/4HANA, a SAP Product Footprint Management pode calcular o impacto ambiental dos vários cenários de produção. Por exemplo, uma empresa produtora de bolachas pode eleger o fornecedor de chocolate, tomando em conta não só o custo da matéria-prima, como também a sua pegada de carbono.

A abordagem da SAP, baseada em dados, permite às empresas incorporarem a sustentabilidade, de forma integral, e obterem informação relativa às medidas de ação em toda a cadeia de valor, permitindo às empresas a transição para processos de negócio de baixo carbono. Através de uma abordagem diferenciadora, a SAP habilita as empresas a identificarem, de forma proactiva, o impacto de carbono logo no início do ciclo de vida do produto, em vez de o identificarem somente após o fabrico do produto. Além disso, a solução SAP Product Footprint Management, não só equipa as empresas com a informação necessária para reduzirem as emissões de carbono ao longo das suas cadeias de valor, como pode possibilitar o intercâmbio de dados com clientes, fornecedores e parceiros de negócio, de forma a aumentar a transparência das emissões de âmbito 1, 2 e 3 de uma empresa.









A SAP Product Footprint Management, uma solução nativa de Cloud baseada na SAP Business Technology Plataform , foi concebida para medir e reportar as emissões de gases com efeito de estufa. As propostas normativas governamentais destinadas a combater os efeitos nocivos das alterações climáticas poderão custar às empresas até 120 mil milhões de dólares . Um estudo recente da IDC revelou que a ligação entre as indicações financeiras e ambientais no relatório financeiro, bem como a redução das emissões de carbono, são temas prioritários para os decisores de TI*.

A SAP é um exemplo em práticas empresariais de sustentabilidade há mais de uma década. Além de ter sido nomeada líder da indústria de software no Índice de Sustentabilidade do Dow Jones (DJSI) durante 14 anos consecutivos, a adesão da SAP ao Value Balancing Alliance e ao Relatório Integrado ilustra o compromisso da empresa para integrar o desempenho económico, ambiental e social na tomada de decisões de negócio.

"Há muito que a SAP tem um enfoque forte e dedicado nas suas próprias operações de sustentabilidade. O lançamento desta nova solução, aliado ao Projeto Pathfinder do WBCSD, representa uma oportunidade única de reunir as empresas, para impulsionar conjuntamente a descarbonização em todas as cadeias de valor e indústrias", refere

