SIL – SALÃO IMOBILIÁRIO DE PORTUGAL de 12 a 15 de maio na FIL, Parque das Nações.

O Salão Líder do Imobiliário antecipa realização com foco nas Cidades Lisboa, Porto e Funchal abrem o Evento e debatem o futuro.





O SIL, realiza-se de 12 a 15 de maio de 2022, na FIL, em simultâneo com a TEKTÓNICA – feira líder da construção em Portugal.





A Fundação AIP decidiu antecipar a realização do SIL, habitualmente em outubro, para maio, de 12 a 15, na medida em que o 1º semestre é um período mais propício à aquisição de imóveis, especialmente para o segmento Residencial Turístico. Esta é mais uma oportunidade para os promotores e mediadores apresentarem também os seus ativos para venda e para aluguer temporário (Verão).





Este ano, em destaque estará o SIL CIDADES, que dará maior visibilidade às mesmas através da participação dos municípios, quer na exposição, quer nas conferências, na medida em que estas assumem um papel cada vez mais importante no mundo. A maioria da população continuará a ser atraída para os meios urbanos onde as oportunidades são maiores. Segundo as Nações Unidas, prevê-se que 68% da população mundial estará a viver em cidades até 2050.





Os Municípios darão a conhecer os seus ativos imobiliários e todas as suas potencialidades aos investidores e aos cidadãos em geral. Participarão cidades com características e dimensões diferentes, em geografias distintas, mas que em comum tem a procura de abordagens e serviços inclusivos e sustentáveis para as suas Cidades, que garantam a participação dos cidadãos, o acesso à habitação, aos equipamentos e proporcionem qualidade de vida num ambiente rentável e sustentável. Assinalamos a presença do Porto, de Vila Nova de Gaia e Santarém, pela 1ª vez na exposição, para além de Lisboa, co-organizadora do evento, e do Funchal no stand da Região Autónoma da Madeira – Região convidada SIL 2022. O SIL Cidades será um espaço de excelência na exposição e abrirá as Conferências do SIL.





A Madeira, enquanto Região Convidada e rica no setor imobiliário e turístico, dará a conhecer os seus ativos imobiliários e as inúmeras oportunidades para investimento. Citando, Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira "As transações de imóveis na RAM no biénio 2019-2020 geraram cerca de 920 milhões, sendo que 16% corresponderam a vendas a não residentes. O Governo Regional, reconhecendo o peso económico do setor imobiliário, apoia ativamente as empresas madeirenses na angariação de clientes com elevado poder aquisitivo. O SIL é um ponto de encontro obrigatório para conhecer as últimas tendências dos principais especialistas do setor imobiliário e identificar potenciais parceiros e negócios, sendo por isso a presença das empresas madeirense ligadas ao setor extremamente importante na estratégia promocional do Governo Regional. "





As Conferências SIL CIDADES e SIL INVESTMENT PRO, nos dias 12 e 13 de maio respetivamente, destinam-se aos profissionais do setor.





O SIL Cidades, conta na sua abertura, no 1º painel, com os Presidentes de Câmara Carlos Moedas, de Lisboa, Rui Moreira, do Porto e Pedro Calado, do Funchal. Os Presidentes destes 3 Municípios debaterão "O Passado, o Presente e o Futuro das Cidades". No 2º Painel, a temática "Business Plan para uma cidade sustentável" contará com Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém e Pedro Folgado, Presidente da Câmara Municipal de Alenquer.





No dia 13 de maio, no âmbito do "SIL Investment Pro powered by APPII", serão debatidos os seguintes temas: "Como está o Imobiliário a lidar com as novas Diretivas Europeias no desempenho energético?" e "O Impacto geopolítico no imobiliário e o aumento dos custos na construção".





Os PRÉMIOS SIL DO IMOBILIÁRIO 2022, ultrapassaram a meia centena de candidatos nas diversas categorias a concurso, demonstrando o mérito que os profissionais reconhecem a esta iniciativa do Salão. Serão atribuídos prémios nas seguintes categorias: "Construção Sustentável e Eficiência Energética"; "Melhor Empreendimento Imobiliário", nas sub - categorias Comércio, Serviços e Logística, Habitação e Turismo; "Reabilitação Urbana", nas sub - categorias de Habitação, Turismo, Espaços Públicos, Escritórios e Comércio e Serviços. Serão ainda atribuídos os Prémios Personalidade e Excelência. Atendendo à qualidade dos projetos apresentados serão ainda atribuídas duas menções honrosas. No dia 12, serão revelados os vencedores na Cerimónia de Entrega de Prémios SIL do Imobiliário 2022.





O SIL é o ponto de encontro de investidores, empresários, técnicos, organismos públicos e público potencial comprador, marketplace do setor imobiliário e promotor de network. Uma organização anual da Fundação AIP e da Câmara Municipal de Lisboa, tendo a APPII como parceiro estratégico e contando ainda com o apoio da APRH e APEMIP, entre outros.





Horários:

12 e 13 de maio | 10h00 – 19h00; 14 e 15 de Maio | 14h00 – 20h00

Aberto a Público e Profissionais