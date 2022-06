Sines debate Energia e Fundo de Transição

Na próxima sexta-feira, dia 3 de junho, Sines recebe a II Energy & Climate Summit. A iniciativa conta com a participação de João Galamba, Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, e Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, para debater o tema da Energia e Fundo de Transição Justa. Estarão também presentes diversos especialistas do setor privado e investigadores para refletir sobre as melhores práticas e as inovações nas áreas da energia solar e eólica, armazenamento de energia, hidrogénio e gases renováveis.

"É com muito gosto que recebemos em Sines o II Energy and Climate Summit, numa sessão dedicada à Energia e Fundo para a Transição Justa. Esta iniciativa do Fórum de Energia e Clima, do Instituto Politécnico de Portalegre e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo é, neste momento, muito pertinente. Permitir-nos-á discutir dinâmicas que estão muito presentes, neste momento, no nosso concelho, mas também o que queremos para o futuro. Por isso, um maior conhecimento sobre o Fundo para a Transição Justa e os mecanismos que nos permitam mitigar os efeitos da alteração do paradigma energético é muito importante para nos prepararmos convenientemente para as transformações que viveremos no futuro próximo", afirma Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines.

A conferência realiza-se no dia 3 de junho, no Centro de Artes de Sines, no âmbito do Projeto GUARDIÕES, consórcio entre a CCDR Alentejo, Instituto Politécnico de Portalegre e fórum de Energia e Clima.

"Nesta conferência vamos falar sobre o que precisa de ser feito para que a descarbonização da economia aconteça. A transição energética é uma oportunidade para Portugal se posicionar à escala global, desenvolvendo tecnologia e transferindo conhecimento de forma eficiente para as empresas", afirma Ricardo Campos, Presidente Fórum da Energia e Clima. De acordo com o responsável é por isso determinante criar "projetos piloto que estimulem a inovação local ou encontrar mecanismos que estimulem a transferência de conhecimento para as empresas nacionais da economia verde".

Para Luis Loures, presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, "esta segunda conferência adquire uma relevância determinante no contexto da alterações climáticas, transição enérgica e da descarbonizarão, sendo que a sua realização em Sines conta com a participação ativa do Politécnico de Portalegre, instituição de ensino, investigação e formação, que ao longo das últimas décadas tem vindo a trabalhar sobre estas temáticas, contribuindo ativamente para a definição de soluções para os desafios que as novas gerações e o planeta exigem. Esta conferência, além dos aspetos da transição energética, centra-se também no debate do Fundo para a Transição Justa, o que permitirá focar a atenção das instituições regionais e nacionais em torno de temáticas cruciais ao nível do desenvolvimento sustentável da região Alentejo".

Ao longo do próximo ano, o Projeto GUARDIÕES vai promover ainda três conferências, nomeadamente a 20 e 21 de outubro, em Beja, a 26 e 27 de janeiro 2023, em Évora, e a 22 e 23 abril 2023, em Portalegre.