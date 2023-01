Soluções Placo e Weber renovam prémio cinco estrelas

Produtos da Saint-Gobain Portugal voltam a ser reconhecidos pelos portugueses.

Na edição deste ano do Prémio Cinco Estrelas, duas soluções das marcas Placo e Weber da Saint-Gobain Portugal S.A. voltaram a ser reconhecidas pela sua qualidade e excelência, nas categorias placas de gesso e cimento-cola. Este prémio de grande importância para a insígnia, avaliado diretamente pelos portugueses, incide nos produtos Glasroc X, vencedora pelo 2º ano seguido e no webercol flex lev (também distinguido na primeira edição do Prémio Nacional de Sustentabilidade do Jornal de Negócios), que arrecada o prémio pelo 3º ano consecutivo.





Decorridos vários meses de avaliação, durante os quais 325.400 consumidores testaram 1.081 marcas, produtos e serviços, segundo um processo rigoroso e exigente, a Placo e a Weber são agora reconhecidas, nas duas categorias acima referidas, entre as 147 marcas vencedoras do Prémio Cinco Estrelas 2023.





"Os consumidores estão cada vez mais exigentes nas suas escolhas. Acreditamos que estes prémios trarão uma confiança acrescida na hora de eleger as soluções Saint-Gobain, pela satisfação e benefício que os produtos aportam", frisa Rita Bastos, Diretora de Marketing da Saint-Gobain Portugal S.A.





A Glasroc X da Placo, trata-se de uma placa de gesso Laminado, reforçada com fibra de vidro, com excelente comportamento em zonas de elevada humidade e exteriores.





Relativamente ao webercol flex lev da Weber é uma argamassa para colagem de cerâmica, pedra natural e mosaico hidráulico, aplicável em interior e exterior. Trata-se da primeira argamassa com metade do peso para o mesmo rendimento, que facilita o transporte e reduz os seus custos.





Recorde-se que o Prémio Cinco Estrelas é "um sistema de avaliação que anualmente mede o grau de satisfação que os produtos, serviços e as marcas conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as cinco principais variáveis que influenciam a decisão de compra dos consumidores: Satisfação pela experimentação, relação preço – qualidade, intenção de compra ou recomendação, confiança na marca e Inovação."