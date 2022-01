Staples eleita Escolha do Consumidor 2021

A Staples foi eleita marca nº 1 pela Escolha do Consumidor em papelaria, material de escritório e casa. A ConsumerChoice – centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, pelo 10º consecutivo revelou as melhores marcas em Portugal e a Staples foi uma das premiadas.





No processo de avaliação deste ano foram realizadas 259.236 avaliações junto de 936 marcas de diferentes sectores. Numa primeira fase, os consumidores identificam quais os atributos que mais valorizam na sua relação com as marcas e depois fazem a sua avaliação através de metodologias de avaliação mais apropriadas (experimentação de produtos, cliente mistério, auditorias online, entre outros). As marcas premiadas pelos consumidores são as marcas que melhor completaram os atributos exigidos e valorizados pelos consumidores durante 2021 e que após avaliação atingiram os graus de satisfação mais elevados.





Para João Paulo Peixoto, Diretor Geral da Staples Portugal "A atribuição deste prémio, no ano em que comemorámos 25 anos em Portugal, deixa-nos muito orgulhosos ao reafirmar a nossa estratégia e posicionamento como líder no setor de material de escritório, papelaria, impressão, consumíveis, tecnologia, mobiliário e serviços, apoiando o cliente onde quer que ele esteja. Esta conquista não seria possível sem o contributo e dedicação dos nossos colaboradores em período tão desafiante como estes que vivemos. Estamos todos de parabéns!"





Com um volume de faturação, em 2021, aproximado de 85 milhões de euros, e cerca de 700 colaboradores em Portugal, distribuídos por 34 lojas físicas com cobertura nacional, em Portugal Continental, a Staples destaca a sustentabilidade do seu percurso em Portugal, com o foco no cliente, em equipas de trabalho empenhadas e dedicadas, contribuindo para a sociedade destacando-se não só pelo volume de vendas e dimensão, mas também como uma marca positiva na vida dos colaboradores e responsável na sociedade e no planeta.





Sobre a Staples





Enquanto líder em soluções integradas para pequenas, médias e grandes empresas em Portugal, a Staples sabe tudo sobre o local de trabalho.





Estamos empenhados em criar o local de trabalho que lhe permita fazer a diferença todos os dias. Com uma vasta gama de soluções que podem ser personalizadas de acordo com as suas necessidades, os nossos especialistas dedicados irão colaborar consigo para garantir que tem tudo o que necessita para tirar mais partido do seu local de trabalho, e ajudá-lo a levar a sua empresa para a frente.





A Staples tem um papel fundamental junto de crianças, pais e professores, enquanto líder na campanha de Regresso às Aulas. Todos os anos levamos aos nossos clientes mais novos tudo o que precisam para regressar à escola, numa campanha envolta num universo de alegria e diversão e com uma vertente de solidariedade.