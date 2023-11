Startup nacional Rows ultrapassa meio milhão de utilizadores

A Rows quer continuar a competir com os gigantes Google e Microsoft, com uma solução moderna e inovadora de spreadsheets



A Rows, startup portuguesa que criou uma solução inovadora de spreadsheets, acaba de anunciar que atingiu um dos principais marcos da sua história, tendo agora mais de meio milhão de utilizadores. Apresentando-se como moderna e avançada, a sua folha de cálculo conquistou mais de 450 mil pessoas, apenas desde o início do ano (a Rows contava com cerca de 40 mil utilizadores no arranque de 2023).



"Este crescimento é um passo muito importante para nós. Por um lado, valida o tamanho da oportunidade que existe e a nossa capacidade de chamar novas empresas, mesmo com um orçamento milhares de vezes menor que o dos nossos competidores. Atrair centenas de milhares de pessoas implica que elas estão à procura de uma ferramenta da próxima geração. Por outro lado, mais utilizadores implica que temos uma imagem mais fiel do que eles querem, o que vai acelerar os nossos próximos lançamentos, com os quais esperamos chegar ao milhão de utilizadores", destaca Humberto Ayres Pereira, CEO e fundador da Rows.



Fundada em 2016, a Rows tem feito várias apostas no desenvolvimento do seu produto, tendo-se antecipado, por exemplo, à Google e à Microsoft na apresentação de uma ferramenta inovadora de Inteligência Artificial na sua spreadsheet, o AI Analyst.



O meio milhão de utilizadores é ultrapassado numa altura em que a startup nacional apresenta mais algumas novidades na sua folha de cálculo, como as novas funcionalidades do AI Analyst, que permitem analisar tabelas que comecem em qualquer célula, assim como analisar tabelas verticais, feature muito útil para análise financeira.



Para além disso, a Rows apresenta também uma nova integração com o Notion, que permite, por exemplo, importar facilmente um conjunto de dados para a Rows, utilizar a Inteligência Artificial (através do AI Analyst) para analisar esses dados, assim como criar relatórios e gráficos.

Para celebrar a conquista dos 500 mil utilizadores, a startup realizou uma "lotaria" nas suas redes sociais para oferta de 20 reference cards (guias de utilização da Rows), sendo que um deles escondia um voucher da Amazon no valor de 1.000 euros.



A Rows - que foi fundada pelo português Humberto Ayres Pereira e pelo alemão Torben Schulz, e conta com uma equipa de 35 colaboradores nos escritórios do Porto e de Berlim - posiciona-se como concorrente de gigantes como o Microsoft Excel e o Google Sheets, apresentando uma solução de spreadsheets com funcionalidades avançadas, automatização, diversas possibilidades de integração nativas, formas de trabalho colaborativas e opção de partilha das folhas de cálculo como websites interativos que podem ser utilizados em qualquer dispositivo.