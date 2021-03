Success Work: melhor fornecedor RH 2021

É com orgulho que anunciamos a distinção da Success Work como Melhor Fornecedor de RH na categoria - Trabalho Temporário.





A eleição dos melhores fornecedores em Portugal na área de recursos humanos é promovida pela APG – Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, em parceria com as empresas Qmetrics e Mínimos Quadrados.

A avaliação foi efetuada mediante a realização de um inquérito anónimo que teve em consideração os seguintes aspetos: imagem do fornecedor RH, qualidade dos produtos/serviços prestados, colaboradores, preço apercebido, satisfação global com o serviço e lealdade ao fornecedor RH. A Coordenação Científica do estudo foi assegurada pelo Professor Doutor Manuel Vilares (Professor Catedrático da Nova IMS).

A Cerimónia de Reconhecimento dos vencedores da iniciativa "Os Melhores Fornecedores RH 2021" decorreu no dia 16 de março de 2021, em formato digital.

É com orgulho e gratidão que felicitamos todos os success work’ers pelo seu contributo, imprescindível à distinção da Success Work como elemento chave para a competitividade e desempenho global das organizações onde opera.

Agradecemos a confiança firmada pelos nossos clientes que, num ano particularmente difícil, foi fonte de especial alento e força para continuarmos a nossa jornada conjunta rumo à excelência.

Ao iniciar este novo ano, e apesar de todos os constrangimentos e dificuldades associados à pandemia que enfrentamos, continuamos empenhados em melhorar continuamente o nosso desempenho. Neste sentido, promovemos, via formação contínua, a melhoria das competências técnicas e comportamentais de todos os nossos colaboradores.

Estamos certos de que é através deste investimento na formação dos nossos colaboradores que estaremos prontos para entrar mais fortes no período de expectável recuperação da economia do país, e em particular no setor do Turismo. Ambicionamos, desta forma, conseguir corresponder às necessidades e exigências dos nossos Clientes/Parceiros, mantendo a confiança e lealdade dedicada à SW ao longo dos anos.