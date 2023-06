Sysmex reafirma o seu crescimento em Portugal e organiza a sua primeira Reunião Científica no país: Soluções de Diagnóstico em Hematologia e Urianálise

Sysmex, uma empresa especializada em tecnologia de saúde e líder mundial em diagnósticos e serviços de hematologia, realizou a sua primeira reunião científica em Portugal, que teve lugar na última sexta-feira de manhã, no Hotel Vila Galé (Coimbra) e que contou com a presença de mais de 100 pessoas.

Embora a filial portuguesa tenha sido instituída em dezembro de 2020, a tecnologia e as soluções da Sysmex estão presentes em Portugal há mais de 50 anos, através de um distribuidor, e, agora, em plena fase de crescimento e expansão da organização, arrancou a primeira reunião científica no país, destinada a clientes e a outros profissionais do setor.

A conferência centrou-se nas soluções da Sysmex no âmbito da Hematologia e da Urianálise, abrangendo tanto os novos desenvolvimentos como a experiência do utilizador, por parte dos profissionais médicos. Com isto, o encontro converteu-se num espaço aberto à discussão, entre oradores e participantes, entre os quais se destacam alguns especialistas pertencentes a hospitais de referência, como é o caso do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e membros da Sysmex Europa.

Além disso, os participantes tiveram oportunidade de ver, em primeira mão e de forma exclusiva, uma cadeia de hematologia da nova série XR da Sysmex.

A tecnologia que permite ver mais além: soluções para o diagnóstico em hematologia e urianálise

A conferência teve início com as palavras de Peter Georgi, Business Unit Manager da Sysmex Iberia, que se encarregou de dar as boas-vindas e, oficializar o início do evento, passando para o painel sobre Urianálises.

"Fluorescence Flow Cytometry: Technology that allows you to see more" e "Urianálise: CKD detection and monitoring with UN-SERIES", apresentadas por Jarob Saker, diretor assistente do departamento médico-científico e de Investigação e Desenvolvimento Clínico da Sysmex e María Salinas, diretora do Serviço de Análises Clínicas do Hospital Universitário San Juan de Alicante (Espanha), foram as primeiras duas intervenções a que os presentes puderam assistir.

Após o coffee break, Catarina Chaves, responsável do laboratório de bacteriologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, tomou a palavra e partilhou os seus conhecimentos sobre "Urianálise: Screening de ITU e processamento de amostras urgentes com UF-5000", destacando que "O diagnóstico rápido é crítico para a melhoria dos processos nos vários fluxos do laboratório de bacteriologia (nomeadamente infeções do trato urinário, sepsis, infeções respiratórias, etc) e a implementação de novas metodologias é um desafio, mas um desafio possível, que contribuirá para a melhoraria do "outcome" dos nossos doentes". O painel da Urianálise terminou com um breve debate entre estes especialistas.

Seguiu-se a área da Hematologia, que teve início com a intervenção de Margarida Peixinho, Interna do 4º ano de Patologia Clínica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com uma apresentação sobre "Hematologia: Aplicações do Extended-IPU na rotina laboratorial". "A implementação do E-IPU e a utilização dos seus canais e aplicações na rotina do nosso serviço levou a uma otimização e maior celeridade na disponibilização dos resultados aos nossos pacientes", sublinhou a doutora.

Por fim, Marc Avilés, Business Sector Manager da unidade de Hematologia da Sysmex Iberia, apresentou "Hematology: New XR series and automation solutions" e encerrou o painel de apresentações com uma discussão sobre Hematologia.

A nova geração de analisadores hematológicos: a série XR da Sysmex

O evento organizado em Coimbra foi o local escolhido pela empresa para apresentar ao mercado português a nova série XR de analisadores hematológicos, que estará disponível para ser comercializada, provavelmente, até ao final do ano.

A série XR, que vem suceder à série XN, foi desenvolvida com base em três pilares:

O valor operacional : melhoria da eficácia nas operações laboratoriais.

: melhoria da eficácia nas operações laboratoriais. O valor de gestão : otimização da gestão dos testes laboratoriais.

: otimização da gestão dos testes laboratoriais. O valor clínico: melhoria do valor clínico através dos resultados do laboratório.

Para além de melhorar o rendimento até 10%, a série XR pode ser integrada com módulos automatizados para a preparação de amostras de sangue, análises digitais da morfologia celular, classificação de tubos para outros exames de diagnóstico e arquivo final das amostras.

Em combinação com a série XR, serão lançados três novos módulos de automatização, um deles equipado com uma função para automatizar o arranque do sistema e a medição do controlo de qualidade interno.