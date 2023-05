Taguspark estabelece acordo com Governo do Paraná para exportar o conceito de Parque de Ciência e Tecnologia

O Taguspark – Cidade do Conhecimento acaba de estabelecer o seu primeiro acordo internacional com vista à potencial exportação da marca-modelo "Cidade do Conhecimento". O Governo do Estado do Paraná, Brasil, e a CELEPAR - Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, marcaram presença no maior Parque de Ciência e Tecnologia de Portugal, para assinarem um memorando de entendimento.





O acordo de colaboração estabelecido entre o Taguspark – Cidade do Conhecimento e o Governo do Estado do Paraná vem formalizar e fomentar a relação entre as duas partes, dando continuidade aos vários encontros realizados nos últimos meses, nomeadamente através de troca de missões técnicas. Estes momentos visaram a imersão no ecossistema do Taguspark e, por outro lado, o reconhecimento do potencial de regiões no Paraná para o desenvolvimento de uma "Cidade do Conhecimento" fora das fronteiras portuguesas.





Este memorando de entendimento marca uma nova dinâmica na estratégia de internacionalização do Taguspark, dando fundações ao projeto de uma futura "Cidade do Conhecimento" para o Estado do Paraná. Será constituído um grupo de trabalho entre as instituições para facilitar a transferência de conhecimento, promover visitas técnicas recíprocas e planear projetos comuns.





A propósito desta assinatura, Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, reiterou que "a nossa missão enquanto principal núcleo de Ciência e Tecnologia da Península Ibérica é disseminar o conhecimento nas suas mais diversas formas, e fomentar o progresso e desenvolvimento humano e sustentável através da tecnologia e da inovação. Isto em todas as latitudes, o que nos permite aumentar a diversidade e multiplicar o valor acrescentado pelo trabalho de cooperação internacional em rede."





Já Carlos Júnior, Governador do Paraná, sublinhou que "é da maior importância conhecer e que os líderes se inspirem neste magnífico ambiente e infraestruturas do Taguspark. Queremos trabalhar cada vez mais próximos do Taguspark, e tornar realidade para o Estado do Paraná uma Cidade do Conhecimento".





O Taguspark adotou em 2019 a assinatura "Cidade do Conhecimento" como forma de distinguir o ecossistema aqui criado, e constituir no futuro uma rede internacional de "Cidades do Conhecimento". Este é um modelo único da interpretação de um Parque de Ciência e Tecnologia, com a máxima de criar o melhor ambiente de bem-estar e qualidade de vida a par com políticas de desenvolvimento empresarial e de Ciência, Tecnologia e Inovação.