Tecnologia na advocacia: as vantagens do LMS no novo normal

A pandemia de Covid-19 veio forçar alterações na forma como muitos setores trabalhavam e a advocacia não é exceção: acelerou-se um salto já há muito dado noutras indústrias. Se em 2020 a questão era se o ano iria ficar para a história como o ano do salto no setor jurídico, em 2021 a questão já será: de que forma podemos aplicar a Transformação Digital no setor da Advocacia?





Para responder a esta questão, é necessário distinguir os diferentes níveis de transformação digital que há a levar a cabo: se, por um lado, temos o advogado que tem o telemóvel sincronizado com o escritório; acede aos seus ficheiros através de uma VPN e que participa em reuniões por videochamada (sendo esse o patamar tecnológico que basta às suas necessidades), a um pequeno passo está o advogado que adota ferramentas desenhadas especificamente para a colaboração, que promove a eficiência, a redução de custos, maximização de tempo e que garante preços/hora competitivos aos seus clientes.





O software de gestão para advogados LMS® (Legal Management System) é uma solução de gestão inteligente dedicada a escritórios de advogados ou organizações com grande volume de processos, que permite automatizá-los e otimizá-los.





É para este último cenário, enquadrado pela Transformação Digital, que o LMS® (Legal Management Systems) foi desenhado e pensado ao pormenor. A solução promovida pela Blue Screen IT Solutions destaca-se como uma ferramenta tecnológica dedicada a escritórios de advogados, que permite gerir clientes, dossiers, contratos, processos judiciais e respetivas despesas, registar de forma inovadora o tempo despendido com cada cliente e, na sequência de todas as estas funcionalidades, gerar e tratar a respetiva faturação mais eficazmente.





O software jurídico LMS® permite disponibilizar fluxos de trabalho que apoiam o utilizador ao longo das diversas fases de processos, facilitando o cumprimento de normas internas, partilha de informação e tarefas dentro da mesma equipa ou departamentos distintos e melhorando significativamente a comunicação interna. Esta aplicação assume-se também como uma ferramenta muito útil para a cobrança de dívidas e incentiva a gestão baseada em dados concretos devido à enorme facilidade de extração de dados para relatórios com vista à análise de produtividade e rentabilidade, nomeadamente. Apenas em janeiro deste ano, o LMS acolheu mais de uma centena de novos utilizadores.

Esta nova realidade acarreta um impacto significativo: a necessidade do advogado se dedicar mais à análise dos seus próprios resultados, da sua equipa e/ou do seu escritório, com base em métricas de desempenho e que estejam presentes num dashboard. Num ano tão marcado pelo trabalho remoto é importante transmitir às equipas que o seu sucesso passa pela medição do seu trabalho, tornando possível a valorização e reconhecimento das equipas, apesar da distância.

Acima de tudo, pretende tornar simples o trabalho dos vários intervenientes nos processos judiciais e recuperação de crédito. É assim que o LMS® vai permitir às organizações adaptarem-se a este novo normal, onde é essencial ter uma gestão profissional e inteligente de processos judiciais com recurso a uma aplicação segura, sólida e versátil:

Criação e gestão de dossiers legais e respetiva documentação;

Acesso instantâneo a toda a informação a partir de qualquer computador, telemóvel ou tablet;

Alertas de datas e controlo avançado de prazos;

Automatização de processos para apoio ao utilizador (fases processuais; cobrança de dívidas);

Validação de despesas e recebimentos;

Automatização e simplificação do processo de honorários, desde o registo de tempos de tarefas até à emissão de fatura e respetivo recibo;

Administração de insolvências e venda judicial de bens;

Garantia de infraestrutura tecnológica segura, manutenção e apoio ao utilizador;

Gestão da venda em leilão.

O software de gestão LMS®, que promete alavancar o negócio de sociedades e escritórios de advogados, é desenvolvido pela Blue Screen IT Solutions, uma empresa 100% portuguesa com mais de 20 anos, especializada em desenvolver soluções tecnológicas, reconhecida pela sua capacidade de desenvolvimento de soluções low-code, e que conta já com projetos em 11 países.