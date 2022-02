TEKA Portugal fatura quase 100 milhões de euros em 2021

Grupo Teka cresce através da inovação e do design de excelência. Performance da subsidiária portuguesa em destaque

O Grupo Teka atingiu recordes de faturação em 2021. Stefan Hoetzl, CEO do Grupo Teka, afirma que "o negócio se desenrola com muita força em quase todas as áreas geográficas". O impressionante desenvolvimento comercial dentro do grupo alemão - na América, Espanha, Portugal, França e Alemanha, entre outros - representou um crescimento consolidado das vendas no final do terceiro trimestre de 23% face a 2020 e um aumento em dois dígitos face a 2019, evidenciando um reforço da liderança, também, no mercado global de eletrodomésticos. Destaca-se ainda o lucro operacional do grupo que aumentou, no mesmo período, 62% vs. 2020 e 46% em relação a 2019.





Estes dados são o espelho da força global que esta empresa representa, comercializando hoje os seus produtos em mais de 150 países, nos cinco continentes, nos quais possui cerca de 10 fábricas na Europa, Ásia, e América, 35 hubs de distribuição e 6 centros de investigação e excelência.





Também em Portugal, e apesar dos tempos de pandemia, que ainda se fazem sentir, a empresa conseguiu superar-se, por mais um ano. À chegada do final de 2021, atingiu os seus objetivos de inovação e crescimento no mercado, prosperando em volume de negócios num total de 99 milhões de euros, mais de 57 milhões feitos no mercado nacional! Luís Leitão - Diretor de Vendas, Teka Portugal - afirma que "foi com resiliência, agilidade, criatividade e muita inovação que conseguimos prosperar num dos momentos mais delicados para a economia global e que assumimos com muita satisfação que temos as ferramentas necessárias para continuar em crescimento".





A Teka registou um crescimento das vendas no mercado nacional de 17%, fechando o ano bastante acima do cenário mais otimista traçado. Nestes resultados destaca-se a quota de mercado ocupada pela Teka, que cresceu 10% no mercado, detendo cerca de 25% do mercado de encastre, o que simbolicamente significa que 1 em cada 4 eletrodomésticos de encastre – fornos, placas e exaustores -, vendido em Portugal, é Teka.





Com um número de colaboradores 25% superior em média em relação ao ano anterior, a Teka contou em média com 460 colaboradores em 2021.





Em relação à política de inovação da Teka, os anos de 2020 e 2021 representam recordes em termos de relevância e de lançamentos de novos produtos no mercado. Em 2021 assistimos a lançamentos de destaque como a gama Restaurant Quality at Home, que inclui: o forno pirolítico Maestro Pizza – capaz de preparar 10 pizzas em 30 minutos, graças à sua grelha exclusiva que atinge os 340ºC -; o forno AirFry – que se distingue pela forma como o ar circula na cavidade e que permite fritar sem gordura de forma rápida, fácil e, acima de tudo, saudável – e o forno SteakMaster – um verdadeiro chef que lhe prepara qualquer carne e peixe no ponto que deseja, graças à sua grelha de ferro fundido e à temperatura que consegue atingir em toda a cavidade (700ºC). Em lava-louças, os inovadores acabamentos em PVD, e o lava-louças PureClean - que repele a água e evita o crescimento de bactérias, graças ao seu revestimento inovador, foram outros dos lançamentos de sucesso da marca.





As novidades de 2022





Para 2022 a Teka compromete-se a manter os seus princípios e a crescer dentro do mercado, continuando a inovar e trazer o design de excelência a casa de todos os portugueses e do resto do mundo. Fique a conhecer algumas novidades agora!





Frigorífico Americano Retro: O frigorífico que alia o design retro à tecnologia moderna.





Um frigorífico que vai dar a qualquer casa uma personalidade e estética única! Onde quer que este frigorífico seja instalado, o seu design sofisticado e requinte único vai surpreender.





Lava-louças americam professional: Fundo, prático e moderno, ao estilo das quintas americanas.





A união perfeita entre o design e a eficiência de utilização estão espelhadas nesta cuba. Puxando as características dos lava-louças das quintas americanas, este produto emerge para ser uma peça de destaque na sua cozinha.





TEKA Home: Mais produtos conectados!





Aos apreciadores das novas tecnologias, esta é uma novidade surpreendente: será agora possível cozinhar confortavelmente a partir do seu sofá, gerindo os eletrodomésticos Teka, através do telemóvel!

Garrafeiras: O armazenamento perfeito para todas as garrafas.





Com vários tamanhos e zonas de temperaturas, serão brevemente apresentadas novas garrafeiras de instalação livre e encastre que o vêm ajudar a armazenar o seu néctar de Dioniso.

Sobre a Teka Portugal





O Grupo Teka é uma multinacional alemã e um dos principais fabricantes de lava-louças em aço inoxidável, eletrodomésticos de encastre e soluções de banho. O nosso Grupo compreende distintas marcas líderes como Teka, Küppersbusch, Intra, Mofém ou Thor. Com mais de 140 anos de história, o grupo Teka tornou-se um exemplo internacional no fabrico de equipamentos para cozinha e banho.

Atualmente, o grupo dispõe de 15 fábricas e 4.000 trabalhadores em todo o mundo, com presença em mais de 120 países e em 5 continentes, produzindo mais de 15 milhões de equipamentos por ano.

A Teka Portugal, fundada em 1978, é uma das mais importantes unidades comerciais e fabris do grupo TEKA. Tendo iniciado a sua atividade apenas com a produção e comercialização de lava-louças em aço inoxidável, tem vindo a fazer uma forte aposta na diversificação das suas áreas de intervenção.

Dedicada à comercialização de equipamentos para cozinha, espaços de banho e telecomunicações, a Teka Portugal produz atualmente micro-ondas, fornos de vapor, fornos combi, exaustores, chaminés decorativas, gavetas de aquecimento e máquinas de café e comercializa outros produtos importados quer das diversas fábricas do Grupo, quer de outros fabricantes cuidadosamente selecionados