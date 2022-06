TEKTÓNICA reforça a sua posição como o grande ponto de encontro do setor da construção

Próxima edição de 04 a 07 de Maio de 2023





Promovida pela Fundação AIP, a TEKTÓNICA– Feira Internacional da Construção decorreu entre os dias 12 e 15 de Maio na FIL, destacando-se o aumento do número de expositores, demonstrativo da vontade e determinação deste sector em linha com os indicadores de crescimento e dinamismo e reforçando o evento Tektónica como o grande Marketplace na área da construção, um espaço privilegiado para o network e para a concretização de negócios.

Realizado em simultâneo com o SIL – Salão do imobiliário de Portugal, foram ocupados cerca de 30.000 m2 com Exposição e Conferências, num total de mais de duzentos expositores e 15.294 visitantes nos 4 dias de realização que passaram por ambas as feiras.

Com base nos dados fornecidos pelos visitantes desta edição, através de inquérito realizado por entidade externa, são motivos de destaque:

90% dos visitantes consideram que a realização da Tektónica contribuí para a projecção e crescimento económico do sector;

94% dá nota positiva à sua participação, quando questionados sobre se a visita correspondeu às suas expectativas;

75% consideram a Tektónica o evento mais representativo e mobilizador do sector em Portugal;

58% visitaram a Tektónica com o objectivo de conhecer novas empresas, produtos e novidades do sector;

36% dos visitantes fecharam negócios ou identificaram oportunidades de negócios possíveis de concretização nos próximos meses;

88% tencionam repetir a visita na próxima edição de 2023.

A edição deste ano, destacou a Eficiência Energética na Construção, tema dinamizado no programa das Tek Talks, que juntaram várias entidades e investigadores, alargando também a discussão à construção sustentável, à transformação digital, descarbonização, economia circular, importância das coberturas verdes, entre outros.

Na componente da Inovação, 25 empresas responderam afirmativamente ao desafio e marcaram presença no Prémio Inovação TEKTÓNICA, mostrando como a fileira da construção está em constante desafio para desenvolver e apresentar novas soluções, materiais e produtos.

O Júri desta iniciativa, decidiu atribuir 2 Prémios Inovação, à HEABOO, com o produto Hoterway In e à SECIL, com o produto Becharged e 4 Menções Honrosas: AROUNDINSPIRE, com o produto Aqva More – Water saving solutions; FIRST BASE GROUND SCREWS PORTUGAL, com o produto Parafuso de Solo First Base; HELICA GROUND SOLUTIONS, com o produto Fundações Helicas e IDR. DOMÓTICA I ROBÓTICA, com o produto Robot Humanoide.

A edição de 2023 já tem data agendada e decorrerá de 04 a 07 de Maio, em simultâneo com o SIL – Salão Imobiliário de Portugal.