A Administradora do Grupo ENSINUS, Profª Dra. Teresa Damásio, pelo seu percurso profissional em prol da Educação e em particular, da Formação Profissional, é nomeada, pela Comissão Europeia, Ambassador for the European Vocational Skills Week (EVSW) 2019, que este ano está a ter lugar de 14 a 18 de outubro de 2019, em Helsínquia.