The Lisbon MBA Católica|Nova sobe 11 posições no ranking do Financial Times

O The Lisbon MBA Católica|Nova volta a subir no ranking do "Financial Times Global MBA ranking 2024", aumentando 11 posições, para se tornar o 74.º melhor do mundo e o 24.º melhor MBA da Europa.

De salientar que o programa International MBA do The Lisbon MBA Católica|Nova é o 5.º MBA da Europa com maior subida, sendo o único MBA em Portugal a estar presente neste prestigiado ranking dos melhores MBAs do mundo.

Destacando-se na forte componente internacional, este MBA alcançou o 4.º lugar do mundo no critério de International Course Experience, resultante das parcerias consistentes com escolas de negócio de topo, nomeadamente o programa de imersão no MIT Sloan nos Estados Unidos e os programas de intercâmbio com outros MBAs.

O The Lisbon MBA alcançou a 18.ª posição na Europa relativamente ao indicador de progressão de carreira dos seus alunos, colocando o aumento salarial em 81% três anos após a graduação, com um salário médio anual bruto de 120.575 USD. Este valor foi o 5.º melhor na Europa em termos de progressão salarial. De salientar ainda que o International MBA obteve um índice de 91% de empregabilidade três meses após a conclusão do programa.

Para o sucesso do programa de International MBA contribuem também o aumento da diversidade, um foco prioritário do The Lisbon MBA, com uma média de 60% de estudantes internacionais e 40% de mulheres com as mais diversas experiências profissionais e backgrounds académicos, assim como um corpo docente de grande prestígio constituído pelas escolas CATÓLICA-LISBON e Nova SBE que lecionam no MBA, sendo 40% de professores internacionais.

Segundo Maria José Amich, Diretora Executiva do The Lisbon MBA, "é com muito orgulho que continuamos a subir a nossa posição a nível mundial, e somos o único MBA em Portugal continuamente presente no prestigiado ranking do Financial Times 2024. Continuamos a expandir as nossas parcerias internacionais e a aumentar a diversidade das turmas, um aspeto fundamental da nossa missão em fomentar o potencial dos nossos alunos como líderes globais e a sua preparação para terem um impacto positivo nas organizações. A classe do International MBA 2024 é composta por 62% de estudantes internacionais que representam 13 nacionalidades, dos quais 59% são mulheres, com diferentes formações profissionais e académicas. Um aspeto crucial para o desenvolvimento das competências interculturais dos estudantes, que traz uma diversidade de perspetivas e horizontes e estimula a criatividade no processo de decisão".

Para Filipe Santos, Dean da CATÓLICA-LISBON, e Pedro Oliveira, Dean da Nova SBE, "esta posição de topo do The Lisbon MBA reflete o sucesso do programa e a excelente carreira profissional dos seus graduados. Os resultados refletem, também, o sucesso desta parceria que reúne três escolas de renome mundial para colocar Portugal no mapa dos MBAs de excelência, atraindo talentos de todo o mundo para Lisboa. O futuro é construído através do desenvolvimento de talentos e de líderes mais humanos, inovadores e inclusivos, capazes de liderar com propósito. A CATÓLICA-LISBON e a Nova SBE vão continuar a trabalhar para reforçar o seu posicionamento como escolas de negócios de prestígio mundial, trabalhando em parceria com os melhores para continuar a desenvolver um MBA de excelência".