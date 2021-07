Ticket, para poupar nas despesas de educação

A Ticket Serviços apresenta soluções para poupanças escolares através dos Tickets Infância, Educação & Ensino.



Numa época do ano onde se começam a planificar as escolhas escolares do próximo ano letivo, a Ticket Serviços reforça a divulgação dos seus produtos de educação para que colaboradores e empresas consigam uma poupança bastante significativa.