"Time Travel Podcast": uma inovação refrescante pelo mundo das viagens e saúde em viagem

Apresentado pela Dra. Andreia Castro, médica, viajante incansável, palestrante motivacional e empresária.

O "Time Travel Podcast" não é apenas sobre destinos exóticos, mas uma exploração

aprofundada do mundo das viagens através de uma perspectiva profissional. Andreia Castro, além de ser a criadora do podcast, é médica e fundadora da plataforma Consulta do Viajante Online® ( www.consultadoviajanteonline.pt ).

Propósito e Convidados Especiais

Com uma abordagem mensal, o podcast traz convidados com percursos notáveis, indo

além dos profissionais tradicionalmente associados às agências de viagens.

Fotógrafos de viagem, jornalistas especializados e outros cargos únicos como pilotos, engenheiros aeroespaciais, médicos, líderes em voluntariado e empreendedorismo feminino serão apenas alguns dos participantes, abordando temas diversos, desde turismo espacial até questões de saúde e segurança.

Experiência Pessoal

Andreia Castro já explorou cerca de 90 países, partilhando as suas experiências e

insights no seu blog de viagens e nas redes sociais em @andreia.scastro, onde alia as suas vivências em viagem em vários contextos à literacia em saúde de viagem.

De entre as suas experiências únicas destaca a nível formativo um programa de

intercâmbio no Japão, Erasmus em Paris, e ter terminado pós-graduações entre Lisboa, Londres e Miami. Em 2017 despediu-se e foi viajar pelo mundo, tendo estado em 2018 praticamente um ano de mochila às costas pelo Hawaii e América do Sul e mais tarde a trabalhar num cruzeiro de luxo nas Caraíbas. Ex-directora de operações da SafetyWing, trabalha de forma 100% remota e mais recentemente foi convidada a integrar uma jornada para empreendedores na Índia, o Yagriti Yatra 2023, onde "viveu" a bordo de um comboio enquanto percorria 8000Kms. com mais 700 pessoas durante 14 dias.

Em paralelo, esteve sempre ligada ao voluntariado, tendo em 2020 na sequência da

explosão no porto de Beirut viajado sozinha para o Líbano, onde começou uma recolha de donativos pelas redes sociais - conseguiu, juntamente com uma equipa criada entretanto, angariar 16 mil euros em dinheiro e 3500Kgs em medicamentos e material hospitalar, tudo avaliado em mais de 250 mil euros - material entregue a convite da companhia de aviação HiFly em Beirute exactamente 6 semanas depois do acontecimento.

A sua paixão por viajar, aliada à sua formação em medicina, adiciona uma camada

única ao "Time Travel Podcast".

Plataformas de Divulgação

Os episódios do "Time Travel Podcast" estão disponíveis no YouTube, Spotify e nas

redes sociais Instagram e Tik Tok (@andreia.scastro e @time.travel.podcast), proporcionando aos ouvintes a flexibilidade de escolher a plataforma da sua preferência.

Patrocínio e apoio à produção

Este podcast é patrocinado pela Consulta do Viajante Online® (www.consultadoviajanteonline.pt), uma referência nacional em serviços de saúde e segurança para viajantes, com mais de 5000 consultas realizadas e vários projectos direcionados aos viajantes.

A primeira série de 10 episódios foi gravada no Evolution Cascais-Estoril Hotel e conta

com o apoio à produção de marcas portuguesas de renome como a Ferrache, AMLA Art Jewellery, Arte Nova Jewellery, Simple Foods e Zen Organic Concept.

