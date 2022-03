Top 25 leaders América Latina 2022

Rui Rocheta, Regional Head da Gi Group, empresa de origem italiana que em Portugal opera sob as marcas Gi Group Tem&Perm, Wyser, Gi Group BPO, QiBit e Tack TMI, é o responsável pelas operações do grupo no mercado Ibérico e América Latina além da Turquia.

Esta distinção "resulta do esforço para melhorar o mercado de trabalho, com o apoio de todos os colaboradores Gi Group", afirma.

A cerimónia de entrega das distinções ocorrerá nos EUA, em Austin, Texas, e contará com a presença do líder português.

Em Portugal, o mercado de staffing está avaliado em mais de 1.000 milhões de euros. A Gi Group está presente no país desde 2016, conta com filiais por todo o território nacional, disponibiliza cerca de 400 posições em aberto semanalmente e gerou mais de 50.000 contratos de trabalho no país.

Gi Group Portugal