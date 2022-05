Transformação digital das PME em discussão em Ílhavo

Consórcio Sanjotec, Inova-Ria e Associação Fraunhofer Portugal Research promovem debate sobre economia digital.

O evento tecnológico Compromisso para a industrialização, organizado pelo consórcio responsável pelo projecto i4.0 - Lead the Digital Transformation, assume-se como o último momento presencial de debate e troca de ideias acerca do tema Indústria 4.0, realiza-se em Ílhavo no proximo dia 04 de Maio.





O objectivo deste projecto tem sido identificar as condições para o desenvolvimento da indústria no novo paradigma de Economia Digital. Incidindo a sua intervenção na Região Norte e Centro, é cofinanciado pelo COMPETE 2020, PORTUGAL 2020 e União Europeia.





O evento, que decorrerá presencialmente no PCI - Creative Science Park (Ílhavo), com transmissão streaming, visa traçar um perfil de competências no âmbito da Indústria 4.0, fazer uma abordagem sobre a forma como se implementa a transformação empresarial, reflectir sobre a descarbonização e fábricas 5G e ainda discutir as possíveis linhas de financiamento a que as PME podem recorrer para dar este salto digital. Além disto, pretende criar momentos de brainstorming e networking entre os participantes.





A abertura está agendada para as 14h30m e ficará a cargo de Paulo Marques, da Inova-Ria. O primeiro painel - Perfil de Competências no âmbito da Indústria 4.0 terá moderação de Pedro Fonseca, e como oradores Ana Simões, do INESCTEC; José Tribolet, do Conselho Nacional de Educação; Marlene Amorim, do Observatório do Emprego de Aveiro e Carlos Fonseca, do Instituto de Emprego e Formação Profissional.





O segundo tema do dia - Abordagens à Implementação da Transformação Empresarial, será moderado por Nuno Martins Cavaco, do Portugal Digital, tendo como oradores: Eduardo Calado, da OLI; Samuel Santos, da Ciclo Fapril (a confirmar); Elísio Oliveira, da STAR e Nuno Marques, da Wavecom.





O Painel 3: Reflexão sobre a Descarbonização e Fábricas 5G tem moderação de Pedro Almeida, do PCI - Creative Science Park e conta com a presença de Cipriano Lomba, da EFACEC; Paulo Pereira, da ALTICE LABS; Pedro Machado, da NOS e Rui Aguiar, da Universidade de Aveiro, 5GAINer Lab Director como oradores.





O último tema deste debate é o Financiamento da Indústria 4.0, com Paulo Ramos, FNWAY como moderador e os oradores Jorge Brandão, da CCDR Centro; Pedro Cilínio, do IAPMEI - Investimento para a Competitividade e Inovação Empresarial (a confirmar); André Costa, do IRC - Fundo de Inovação e Investimento e Miguel Morgado, Banco Europeu de Investimentos. O encerramente está previsto para as 18h30.