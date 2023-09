Uma causa, um chef Estrela Michelin e vontade de ajudar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Junte-se à Health4Moz e ao Chef com Estrela Michelin, Vasco Coelho Santos, num jantar solidário que reverte para a promoção da saúde em Moçambique. Vamos experimentar muitos sabores onde o melhor é poder ajudar. Dia 22 de setembro, no Casino de Espinho.

O trabalho da Health4MOZ é feito em regime pro bono, num espírito de verdadeira solidariedade científica.

A associação portuguesa já promoveu formação junto de mais de 2500 alunos de medicina e enfermagem e já apoiou projetos de investigação e congressos nacionais em Moçambique, na área da saúde, realizou mais de 60 missões no terreno com impacto em mais de 20 mil profissionais de Moçambique, alem de ter recuperado o Hospital da Beira após ciclone Idai e ter construído um centro de formação na mesma cidade.

Vasco Coelho Santos. Chef com Estrela Michelin e que faz brilhar grandes causas.

Uma das principais referências da alta gastronomia em Portugal, o Chef Vasco Coelho Santos lidera o projeto Euskalduna Studio com alma. E com coração, move-se por causas maiores. Depois de uma viagem solidária a Moçambique, que resultou no projeto Cook4Moz, faz novamente parte desta missão. Faça parte também.

Ajudar quem precisa sabe bem. Mas quando o podemos fazer à mesa, com sabores de excelência mundial, é ainda melhor.