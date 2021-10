Uma nova forma de se viver está a chegar a Azeitão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Moradias isoladas com acabamentos de qualidade diversas tipologias, com piscina e várias comodidades.





O loteamento localiza-se em Portugal, no parque natural da Serra da Arrábida em Azeitão, com um projeto de arquitetura que intenta elaborar a resposta a várias premissas: ser suscetível de se adaptar a cada tipologia, ou programa diferente, mantendo a mesma base e linguagem comum, sendo possível adicionar ou suprimir divisões e elementos; destacar-se por transmitir uma linguagem simples e contemporânea; integrar soluções sustentáveis, quer a nível de técnicas e materiais adotados como a nível de ganhos e perdas solares; oferecer uma manutenção reduzida, assumindo uma imagem perene e atrativa.

Conceito de arquitetura

ADAPTÁVEL a cada tipologia, programa ou requisito, possibilidade adicionar/suprimir funções/compartimentos ou elementos/equipamentos e ainda assim, manter a essência do projeto base.

SIMPLICIDADE estética com o mínimo de elementos acessórios e com uma paleta mínima de materiais, inseridos numa linguagem contemporânea.

SUSTENTABILIDADE a cumprir com estratégias bioclimáticas passivas e com uso de técnicas e sistemas que vão além da legislação em vigor, no conforto térmico, acústico, na gestão da energia, dos resíduos e dos recursos hídricos.

REDUZIDA MANUTENÇÃO, utilizando materiais de maior custo benefício, fiáveis, duráveis, garantias alargadas de fabricante, de maior ciclo de vida, contribuindo para uma imagem perene e atrativa, mesmo ao longo do tempo.

TRANSPARÊNCIA onde o cliente vê e escolhe em "catálogo" o projeto tipo já definido em sistema BIM (Bilding Information Model), depois de completado e adaptado pontualmente às suas necessidades.

CONSTRUÇÃO – Num sistema industrializado, com o mínimo de projetos tipo, detalhados, medidos, e orçamentados, minimizando o erro, a alteração e indefinição em obra, de processos simples e estandardizados, entendidos por todos os intervenientes na obra.

SERVIÇOS – Tratamento de jardins, piscinas, eventuais sistemas comunitários de gestão da água e de produção de energia, assistência técnica, pequenas reparações, assistência domiciliária, segurança noturna, limpeza, etc.