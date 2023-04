Uma viagem por Portugal na nova carta de verão do Salpoente

Restaurante aveirense apresenta, com a chegada da Primavera, uma nova carta que diversifica a oferta e as sugestões gastronómicas.

A grande novidade é que, deixando no menu alguns dos momentos mais interessantes da Ria, a cozinha de Duarte Eira, a comemorar os dez anos no restaurante. alarga-se ao país, aos usos e costumes e transmite, através do Menu de Degustação "Estórias & Tradições" o prazer da diversidade de produtos, de sabores e de formas de confecionar que é possível observar ao nosso redor. Sabores nacionais e ibéricos à mesa do Salpoente durante este Verão!





Sendo um restaurante de requinte, o chef Duarte Eira e a sua equipa privilegiam os dois menus de degustação, apostando este Verão numa viagem pelos sabores e produtos nacionais. Mas sem esquecer os produtos vegetarianos, uma tendência maior, que os clientes gostam e que o planeta agradece: "queremos dar a conhecer mais técnicas, mais produtos nacionais e proporcionar uma experiência diferente, tornando o cliente ocasional, um visitante frequente", refere o chef executivo, Duarte Eira.





A Carta de Primavera-Verão apresenta o menu de degustação principal "Estórias & Tradições" em que a enguia, o polvo e o cordeiro são novidades, mantendo a "tradição" de ter sempre um prato de bacalhau no menu principal. O primeiro momento é uma enguia fumada com beterraba e uma maionese de wasabi, seguido de um polvo com inspiração galega. Os momentos seguintes são do bacalhau, onde o xérem, a salicórnia e as algas combinam com um tártaro de carabineiro, e do cordeiro de leite, em que à paleta, cozinhada lentamente, junta-se um arroz socarrat e um esparregado de espinafres. A região de Aveiro é representada na sobremesa, onde brilham os ovos moles.





Já o menu vegetariano tem como primeiro momento o gaspacho, onde o abacate também tem o seu espaço, seguido de uma junção de alho francês, alga nori, cebolinha e creme fraiche de lima. O "Mil folhas de batata doce e massa fresca gartinada" é uma das mais recentes adições ao menu e ao gosto dos aveirenses, cuja refeição terminará com uma sobremesa onde brilha um fruto da região, o mirtilo.





Foi necessário fazer um pequeno ajuste aos preços dos dois menus: o Menu de Degustação "Estórias & Tradições" custa 69,50€ por pessoa, e é composto por 6 momentos, e o menu vegetariano custa 44,50€ e é composto por 5 momentos.





Para o chef Duarte Eira, "nesta carta sentimos a necessidade de soltar a âncora da nossa ria e navegarmos um pouco pelas formas de confecionar e pelas proteínas do país. Os nossos clientes vão aproveitar este menu para ter uma visão da nossa diversidade e potencialidade gastronómica.". O chef refere, igualmente, que "aproveitamos o Verão e esta filosofia para reforçar o menu vegetariano e a experiência global".





O restaurante Salpoente situa-se em frente à ria de Aveiro no canal de São Roque, onde dois armazéns antigos de sal foram cuidadosamente recuperados e transformados num espaço de requinte, mantendo a traça original, fazendo parte do património da cidade.





A procura numa comida de autor, em que o foco é o prazer do cliente e uma experiência baseada em produtos locais colocou o Salpoente como o espaço de eleição em Aveiro, tendo alcançado em 2020, o 1º lugar na categoria de Fine Dining de Portugal no Travellers' Choice 2020, o maior prémio dedicado a restaurantes atribuído pela TripAdvisor.