VIII Congresso Internacional de Enfermagem Veterinária decorrerá em Elvas

A Escola Superior Agrária de Elvas (ESAE) do Instituto Politécnico de Portalegre está a organizar o VIII Congresso Internacional de Enfermagem Veterinária (VIII CIEV) que se realizará em Elvas, de 18 a 20 de janeiro de 2024.

Dez anos passados da edição anteriormente organizada pela ESAE, a comissão organizadora do VIII CIEV acolhe aquele que é considerado o principal evento de formação e partilha de conhecimentos em enfermagem veterinária, da Península Ibérica. Nesta data, são igualmente celebrados os 20 anos da profissão em Portugal, sendo dedicado este congresso à anestesiologia e cirurgia, duas grandes áreas de intervenção e importante papel do enfermeiro veterinário, em clínica de animais de companhia, ruminantes e equinos e espécies exóticas. "A good and well-trained veterinary nurse it’s the best anaesthetic/surgery monitor that you can have in your practice." Dr. Tamara Gruub in 2023 WSAVA Congress.

O primeiro dia deste programa será dedicado à realização de vários workshops teórico-práticos que decorrerão nos espaços laboratoriais/veterinários da Escola Superior Agrária de Elvas e numa exploração agrícola.

Os workshops estarão a cargo de médicos-veterinários nacionais e internacionais que se destacam nas áreas em questão: animais de companhia, novos animais de companhia, ruminantes, cirurgia mínima de invasão, anestesia loco-regional e anestesia com ventilação assistida. A formação "hands-on", 100% prática e para um número limitado de participantes, permitirá a aquisição não só de conhecimento mas também das skills técnicas tão necessárias num enfermeiro veterinário.

Nos dois dias dedicados ao congresso, será possível assistir a palestras na área da anestesiologia e cirurgia veterinária com oradores nacionais e internacionais especialistas e de renome, num evento que para além de enorme partilha de conhecimento será de partilha de experiências e muita aprendizagem. A presença de profissionais de Enfermagem veterinária especialistas nestas áreas, de centros veterinários de referência em Portugal e no estrangeiro, permitirá uma abordagem de temas muito prática e focada na realidade atual. Um evento único no país e Península Ibérica.