Vortal inaugura novo escritório em Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A VORTAL inaugurou o seu novo escritório em Lisboa, no Edifício Green Park, no centro da cidade, junto à Universidade Católica.





A inauguração contou com a presença do Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo, que destacou que a Vortal é um "paradigma para as empresas portuguesas", por desenvolver soluções inovadoras e apostar nas exportações.





Atualmente, "o escritório de Lisboa é um centro de excelência para a inovação e 40% das vendas do grupo Vortal são para o mercado externo", sublinhou o CEO Jorge Macara.





A empresa tem cerca de 330 colaboradores, dois quais cerca de 200 estão no escritório de Lisboa, sendo que 25% estão dedicados exclusivamente à conceção e desenvolvimento de novas soluções para fora, principalmente para os países Nórdicos e Suíça.





O novo espaço é um hub de inovação tecnológica onde serão criadas e desenvolvidas soluções inovadoras de compras eletrónicas, inteligência de mercado e inteligência artificial, para o mercado nacional e internacional.





O escritório está adaptado ao novo conceito de trabalho, um espaço desenhado de raiz e ajustado a novas necessidades, resultantes da combinação de um modelo híbrido entre trabalho remoto e trabalho presencial, centrado no bem-estar dos colaboradores.





Inclui espaços dedicados a uma nova dinâmica de trabalho mais colaborativo e de interação, conta também com uma ampla área composta por auditório, cafetaria, área lounge, jogos e balneário, num total de 2.650m2.





A empresa tecnológica com origem nacional, que integra o grupo Byggfakta desde 2020, duplicou o número de colaboradores desde então. Conta com mais de 22 anos de experiência e é líder internacional no mercado das tecnologias de gestão de compras, nos setores público e privado.