WABI2B PROJETA FUTURO NA LISBON FOOD AFFAIR

A Wabi2b estreou-se na Lisbon Food Affair com um balanço de participação muito positivo. A plataforma digital criada para servir os canais Horeca e de Conveniência - e que permite comparar preços de vários fornecedores de forma rápida e eficaz - assume-se como o futuro no setor do retalho alimentar em Portugal e como uma ferramenta única na atual conjuntura económica.

A Wabi2b marcou presença na primeira edição da Lisbon Food Affair, evento realizado entre os dias 12 e 14 de fevereiro na FIL, e de acordo com o country lead da Wabi2b Portugal, Hugo Duarte, a experiência não podia ter sido melhor: "Correu muito bem. Demos a conhecer a nossa marca junto dos principais intervenientes que operam neste mercado e o retorno foi extremamente positivo. A possibilidade de experimentar a plataforma nos nossos dispositivos aumentou imenso a nossa penetração nos meios validados para transações comerciais B2B (comércio estabelecido entre empresas). Para além disso, iniciámos diálogo com potenciais parceiros e criamos pontos de contacto com o canal Horeca, que tem sido a nossa principal aposta no mercado português".

A Wabi2b liga pontos de venda – hotelaria, restauração, cafetaria, minimercados e mercearias – a uma vasta rede de fornecedores. A principal inovação desta aplicação digital passa pela possibilidade de comparar preços entre fornecedores de forma rápida, fácil e eficaz, e realizar todas as encomendas de uma só vez, de maneira segura e a custo zero. Trata-se da primeira plataforma B2B do género no nosso país. E a ambição é crescer sempre. "Queremos transformar os processos empresariais do comércio local e tradicional em Portugal, alinhando-os com os padrões do mundo digital. Sabemos que ainda existe alguma resistência em relação às ferramentas digitais, mas isso não diminuiu em nada a nossa ambição de sermos a referência no mercado português das plataformas digitais B2B. Queremos trazer o nosso conhecimento e experiência dos outros mercados no mundo onde a Wabi2b está presente para o nosso país", afirmou Hugo Duarte.

A Wabi2b é gratuita e está ativa nas cidades de Lisboa e Porto. Conta já com mais de 12 mil referências de produtos e tem uma capacidade imediata de resposta às necessidades dos clientes, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este é o mote para o slogan da aplicação Wabi2b, Sempre Aqui. "Com este lema queremos dizer aos nossos clientes que não necessitam de planear e investir tanto tempo e recursos naquilo que é a base dos seus negócios, ou seja, o abastecimento. E na conjuntura económica que estamos a viver, condicionada pela inflação, pelo conflito na Ucrânia e pela incerteza na economia, ainda fará mais sentido realizar as compras através da nossa aplicação. Não é necessária a deslocação física, já que todos os nossos fornecedores possuem capacidade de entrega e numa altura em que os preços são tão voláteis, acreditamos que uma plataforma onde os preços são atualizados de forma diária pode ser uma grande vantagem para os nossos clientes compararem preços e fazerem as suas compras de forma mais informada", concluiu o country lead da Wabi2b Portugal