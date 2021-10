Weber lança campanha “Que falta de Etics!”

Iniciativa é dirigida a todas as famílias que têm as suas habitações frias no inverno e muito quentes no verão.





Com os dias mais frios a chegar um pouco por todo o país, observamos inúmeras famílias que continuam a viver em imóveis que não estão preparados para receber as baixas temperaturas. Empenhada em devolver o conforto térmico e financeiro às famílias portuguesas, a Saint-Gobain Weber lança a campanha "Que Falta de ETICS!" num apelo à utilização do sistema ETICS enquanto solução de isolamento, com vantagens para a construção, para o cliente final e para o meio ambiente.





A campanha decorre até ao final do ano e chega aos portugueses através da rádio, imprensa digital e escrita, redes sociais, outdoors e mupis. A gestão mediática ficará com a consultora ATREVIA, enquanto a criação da imagem e peças de comunicação está a cargo da agência de publicidade Bazooka. A campanha fala, assim, diretamente para o target, de forma leve e bem-humorada, transformando um produto técnico e meramente funcional, numa escolha emocional e transformadora.





Embora Portugal seja um país com temperaturas bastante amenas, em comparação com outros países europeus, o baixo conforto térmico é uma realidade. Um levantamento, efetuado em 2017 pelo Portal da Construção Sustentável, em colaboração com a Quercus, fez transparecer que 18 mil famílias sentem na pele a falta de condições habitacionais no país. O relatório indica que cerca de 74% dos portugueses consideram as suas casas frias no inverno e apenas 1% dos portugueses considera a sua casa termicamente confortável e, por isso, os gastos de energia para colmatar as necessidades de aquecimento são elevados.









Muito embora a utilização do ETICS em Portugal tenha registado um enorme crescimento quer em construção nova, quer em reabilitação, tem ainda muito espaço para crescer. É por isso que a Weber, através do seu know-how e expertise em materiais de construção, desenvolve sistemas inovadores de isolamento térmico à medida das necessidades dos seus clientes e quer divulgar as vantagens deste sistema, tornando o cliente final mais interventivo e com um papel ativo na escolha das soluções que integram a sua casa. Mais informação em: www.saint-gobain.pt

SOBRE A SAINT-GOBAIN

A Saint-Gobain concebe, fabrica e distribui materiais e soluções para os mercados de construção, mobilidade, saúde e outras aplicações industriais. Desenvolvidos através de um processo de inovação contínua, estes materiais e soluções podem ser encontrados em todos os lugares onde vivemos diariamente, proporcionando bem-estar, desempenho e segurança, ao mesmo tempo que respondem aos desafios da construção sustentável, da eficiência de recursos e do combate às alterações climáticas.

Esta estratégia de crescimento responsável é pautada pelo propósito da Saint-Gobain, "MAKING THE WORLD A BETTER HOME", respondendo à ambição partilhada de todas as mulheres e homens do Grupo de atuar todos os dias para tornar o mundo um lugar mais bonito e sustentável para se viver. 38.1 mil milhões de euros em vendas em 2020 , mais de 167.000 colaboradores, presente em 70 países e comprometidos em atingir a Neutralidade de carbono em 2050

Em Portugal, presente com marcas reconhecidas como sinónimos de inovação e qualidade como Sekurit, Glassdrive ou Norton para os profissionais da Indústria, CLIMALIT®, ISOVER®, LECA®, PAM, Placo® ou Weber, para os profissionais da construção. A Saint-Gobain conta em Portugal com mais de 700 empregados, 11 empresas, 8 fábricas, dezenas de centros de reparação de vidro automóvel, 3 centros de distribuição de materiais de construção e ainda 1 centro de I+D (Aveiro).