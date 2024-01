Whitestar é TOP Employer pelo quinto ano consecutivo

"O nosso mote para este ano é "Uma mão cheia de…" dando a voz a cada colaborador com 5 anos de casa para referir o que estes 5 anos de Top Employer Portugal representam para si. Sermos distinguidos pelo quinto ano consecutivo representa o reconhecimento do esforço e dedicação, como empresa, em acompanharmos o que de melhor se faz no mercado, repensando e redefinindo novas práticas e modelos de gestão de pessoas. Representa também a preocupação com o bem-estar dos colaboradores, com o seu desenvolvimento pessoal e profissional, com a felicidade e sentido de propósito com o que fazem no seu dia a dia, com o sentirem-se reconhecidos, ouvidos e envolvidos no negócio que representam" explica Inês Pimentel, Chief People Officer Arrow Global Portugal, onde se insere a Whitestar.