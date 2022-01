Whitestar é TOP Employer Portugal há três anos consecutivos

A Whitestar Asset Solutions S.A, empresa líder em Portugal na gestão e de crédito e imobiliário, recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o certificado de Top Employer Portugal. Este reconhecimento é atribuído pelo Top Employer Institute, uma instituição global que já reconheceu quase 1.700 empresas, oriundas de 120 países, pelas suas práticas de recursos humanos e comunicação.





Para alcançar esta certificação, a Whitestar sujeitou-se a auditorias rigorosas, que têm como objetivo, analisar e avaliar mais de 600 processos e políticas relacionadas com cultura organizacional, promoção do talento, progressão de carreira, condições de trabalho, tecnologia e comunicação, entre outros.





Inês Pimentel, Diretora de Recursos Humanos da Whitestar, explica que "os últimos dois anos foram muito desafiantes, tendo a Whitestar sido muito célere na resposta a esses desafios. Passámos para trabalho remoto e assim continuamos até aos dias de hoje. Durante estes quase 2 anos, a nossa maior preocupação foi o manter o bem-estar físico e mental dos nossos colaboradores, assim como a proximidade e colaboração tão características da cultura Whitestar. O futuro, no curto prazo, passará por um sistema híbrido, flexível, que continue a permitir aos colaboradores agilidade na gestão do seu dia a dia, considerando as suas responsabilidades pessoais e profissionais. É muito bom ver a WS a acompanhar as tendências de mercado e as melhores práticas de recursos humanos, contando com o apoio de uma Comissão Executiva que tem como foco as Pessoas".





Pelo facto de ser Top Employer há três anos consecutivos, a Whitestar pertence agora a um grupo de empresas ainda mais restrito a nível mundial, reforçando o estatuto de empresa e empregador de referência.

Sobre a Whitestar Asset Solutions S.A.





Fundada em 2007, a Whitestar Asset Solutions, S.A. é a empresa líder em Portugal na gestão de crédito e imobiliário. A sua oferta compreende um serviço integrado e completo de gestão de ativos para investidores e originadores, incluindo, a gestão de todo o tipo de crédito nas suas várias fases, gestão imobiliária (avaliação, regularização, arrendamento, venda e closing), titularização de créditos, BPO, Due Diligence, Master Servicing e Back-up Servicing. Atualmente gere cerca de 9,5 mil milhões de euros em ativos.