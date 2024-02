Whitestar eleita Asset Management Company of the Year 2024

A Whitestar S.A, líder em Portugal na gestão de Crédito e Imobiliário, foi distinguida, pelo sétimo ano consecutivo pela revista Global Banking & Finance Review, e pelo quinto como como Asset Management Company of the Year. A Global Banking & Finance Review é uma revista financeira internacional, presente em mais de 200 países, que procura através destes prémios reconhecer as melhores empresas de gestão de ativos. Os prémios são atribuídos com base numa avaliação criteriosa efetuada por especialistas independentes, que têm em consideração fatores como inovação, desempenho financeiro, qualidade de serviços, liderança de mercado e contribuições para o setor. Marco Freire, CEO da Whitestar, refere que "Temos conseguido exceder as expetativas dos nossos clientes, nos diferentes ciclos económicos e de mercado". Este reconhecimento vem reforçar o posicionamento e trabalho desenvolvido pela Whitestar no mercado nacional de recuperação e gestão de crédito e imobiliário. Atualmente, a empresa conta com cerca de 430 colaboradores e €10 mil milhões em ativos sob gestão.