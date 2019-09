"Com uma equipa experiente, altamente qualificada e um modelo de negócio focado no Cliente, a XPLOR está determinada a estabelecer relações de parceria fiáveis e duradouras, empenhada na qualidade de entrega e preparada para apoiar as operações dos seus clientes, em qualquer parte do mundo."

Tiago Baptista (CEO)





A XPLOR e a SAGE vão estar presentes na IDC Directions 2019 como Platinum Partners





A XPLOR e a SAGE vão estar presentes no IDC Directions 2019, que está marcada para o próximo dia 17 de outubro. O evento volta ao Centro de Congressos do Estoril para a 22º edição, que contará com mais de 30 oradores e 50 parceiros, para complementar a agenda da conferência com a exposição de soluções e tecnologias. Poderão encontrar a XPLOR e a SAGE no balcão G11, no primeiro andar.





O tema central desta 22ª edição do evento é Multiplied Innovation: scaling a technology revolution. São esperados neste IDC Directions cerca de 1.400 participantes. Mais de 40% serão gestores de topo.





Portugal: Edifício Tower Plaza – Rotunda Eng. Edgar Cardoso, 23 11º D, 4400-676 VN Gaia Porto | Avenida Infante D. Henrique, 333 C, 1800-257 Lisboa

Telefone: +351 22 245 5276





UK: 10 Bloomsbury Way WC1A 2SL Londres

Telefone: +44 203 457 0166





Polónia: Ul. Krucza 24/26, 00-526 Varsóvia

Telefone: +48 693 932 151





Brasil: Avenida das Nações Unidas, 13797 – Bloco II – 7º andar – Morumbi – São Paulo

Telefone: +55 11 5643-1350





E-mail: marketing@xplor.soltutions