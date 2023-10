XXI edição dos prémios Mais Alentejo premeia Francisco Arvana

"DE UMA INFÂNCIA HUMILDE A EMPRESÁRIO DE REFERÊNCIA NO ALENTEJO- Francisco Arvana, fundador da empresa SEL- Salsicharia Estremocense S.A., pioneiro no relançamento dos enchidos de porco preto de raça alentejana, é distinguido com o Reconhecimento de Percurso Empresarial, na XXI edição dos prémios Mais Alentejo, no dia 14 de Outubro de 2023. Um evento único a nível da imensa região alentejana que distingue, premeia e reconhece tudo aquilo que marca o Alentejo"





Francisco Apolinário Baltazar Arvana, nascido em 8 de Março de 1958 em Estremoz, no distrito de Évora, no Alentejo, num período dominado pelo estado novo, ano de grande instabilidade politica.





De uma infância humilde a empresário de referência no Alentejo, com o desenrolar de uma vida de trabalho e abnegação onde as vitórias foram conquistadas a pulso.





Aos 12 anos, aprende o ofício das carnes com o seu Pai. Aos 14 anos começa a trabalhar num talho em Estremoz, e com 16 anos em plena Revolução dos Cravos, recebe o convite para assumir a gestão do talho da Cooperativa de Estremoz. Jovem com garra não deixou passar a oportunidade, e abraçou o desafio. Estava o País mergulhado numa crise económica e em recuperação de uma guerra colonial.





Em 1979, ciente das suas capacidades de gestão decidiu arriscar na aquisição de uma Salsicharia rudimentar, dinamizando o negócio com um ponto de venda no mercado da principal praça de Estremoz, iniciando assim o seu legado como empresário.





Com espírito empreendedor e lado humano conseguiu mostrar que o talento no tempero e cura da carne podia ser um sucesso nacional. Fazendo sempre mais e melhor rapidamente conquistou a cidade e a região.





É nos anos oitenta com a entrada de Portugal na EU que o mercado sofre profundas alterações. A legislação obrigava a grandes remodelações nas infra-estruturas das unidades fabris.





Em 1984, Francisco inicia o projecto de construção de uma nova fábrica com 1000m2, nascendo assim a SEL-Salsicharia Estremocense Lda, fê-la crescer 8 vezes mais, contando hoje a SEL com mais de 8 000m2 de área coberta, e uma moderna e sustentável infra-estrutura.





Francisco Arvana, conquistou a responsabilidade de uma empresa reconhecida no mercado nacional e internacional, com mais de 130 colaboradores, colocou Estremoz no mapa, construindo e alargando sempre.





Pioneiro no relançamento dos enchidos de porco preto de raça alentejana.





Enquanto empresário, abraçou outros projectos e parcerias. Fundou novas empresas ligadas aos eventos, hotelaria, imobiliário e manutenção industrial. Desempenhou cargos como Administrador do Matadouro Regional do Alto Alentejo, foi presidente da APETAL (Associação de Produtores de Enchidos de Estremoz e Borba, pertenceu à direcção da APIC (Associação Portuguesa de Industriais de Carnes).





Foi a compartilhar experiências e ensinamentos que percebeu que poderia ter ainda mais mérito, podia distribuir depois de ganhar, e desde aí, repartiu sempre com quem tinha à sua volta. Foi a criar e a distribuir que se tornou mais do que um exemplo.





Um menino de família humilde, é hoje um dos grandes exemplos para todos nós. Faz mais, faz melhor.





Atualmente em conjunto com a família, aventura-se na produção de presuntos, tornando um sonho realidade.





O mérito quando conseguimos ver mais longe, é como a excelência surgisse em cada gesto, e volta a crescer quando percebemos o princípio mais simples, o dar e o receber. O Reconhecimento vem quando os outros também contam.