Zetland Capital investe €10 milhões em empreendimento junto ao Parque das Nações

Inserido nos terrenos da antiga Fábrica de Louças de Sacavém e com um investimento de mais de €10 milhões, o Real Forte III é um condomínio fechado promovido pelo Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Beirafundo, gerido pela NORFIN.



Localizado junto ao extremo norte do Parque das Nações e de frente para o Tejo, o condomínio fechado Real Forte III destaca-se pelas amplas áreas verdes do jardim, pela piscina e ginásios privativos, com a marca NORFIN associada à qualidade de construção e dos acabamentos.



"O projeto Real Forte esteve sempre associado a um produto de qualidade, desde logo pela sua localização privilegiada. Apesar da construção ter sido interrompida devido à crise financeira que afetou o país, o projeto está novamente em desenvolvimento. Agora, a Norfin tem a oportunidade de associar a sua marca a este empreendimento, dando vida a uma zona com muita procura e onde presentemente há muito pouca oferta de habitação nova a preços atrativo e acessível para as famílias portuguesas.", considera Francisco Sottomayor, CEO da Norfin.



O empreendimento



O empreendimento integra um edifício de habitação e comércio de seis pisos, com uma área total de construção de mais de 12.000 m2. É constituído por 49 frações residenciais, com áreas generosas, entre 140 m2 e 255 m2, e tipologias T1 a T4, seis lojas comerciais no embasamento do imóvel e áreas entre os 37 e os 2.800 m2, com estacionamento subterrâneo. Os preços começam nos €290.000. O Real Forte III possui ainda zona exterior com piscina e ginásio privativos. A maioria das unidades estará equipada com uma zona de barbecue exterior.



De acordo com a NORFIN, "o Real Forte III oferece uma boa relação preço/m2, em particular quando comparado com projetos em venda em Lisboa ou no vizinho Parque das Nações. Famílias que vivam no Parque das Nações podem, pelo mesmo preço global do apartamento onde vivem, mudar-se para o Real Forte III e aumentar consideravelmente a sua área residencial e/ou de tipologia. O edifício está rodeado por áreas verdes e uma vasta área de espaços de lazer, tais como espaço para skates, bicicletas, corridas e caminhadas, jardins, entre outras infraestruturas".



A localização do Real Forte, junto ao Rio Trancão na zona sul de Sacavém, área adjacente ao Parque das Nações permite aos seus residentes usufruir, de toda uma série de infraestruturas fundamentais a uma vida familiar estável e organizada, desde escolas públicas e privadas, a hipermercados, entre outras infraestruturas de saúde e de lazer, além da vista sobre o Rio Tejo e os espaços verdes circundantes.