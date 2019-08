Manifestação em defesa da Amazónia junta 700 pessoas em Lisboa

"No pico da manifestação estimamos que estiveram cerca de 700 pessoas. Foi uma manifestação ordeira sem incidentes a registar", afirmou, em declarações à agência Lusa, um oficial de serviço à 1º divisão da PSP, Carlos Mena.

A manifestação organizada por vários movimentos em defesa da floresta amazónica contou com a participação de partidos de esquerda, tendo estado presente a líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, que não prestou declarações.