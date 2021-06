Casos em Portugal voltam a subir e ultrapassam os 1.500. Há duas mortes a registar

Portugal registou na quarta-feira mais 1.556 infetados com covid-19, segundo indica o mais recente boletim diário da Direção Geral de Saúde hoje publicado. O mesmo relatório dá ainda conta de mais duas mortes causadas pela doença em todo o território nacional.





Aos cuidados dos serviços de saúde estavam 427 pessoas, menos 10 do que na terça-feira. Ainda assim, deram entrada nas unidades de cuidados intensivos (UCI) 6 pessoas, onde estão agora 106 camas ocupadas.





Recuperaram da doença 869 doentes, o que face aos restantes dados eleva o número de casos ativos no país em 685 para os 29.697.





As autoridades de saúde mantêm ainda em vigilância 44.670 contactos de risco associados a contactos próximos com doentes covid. São mais 1.251 do que os anunciados no último boletim.









Centro tem mais de 100 casos pelo terceiro dia consecutivo, LVT supera os mil contágios





A região do Centro do país registou mais de 100 casos de infeção pelo terceiro dia consecutivo, algo que não acontecia desde o início de março. Foram aqui reportadas 110 infeções.





A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a apresentar o maior número de novos casos no país com 1.049 novas infeções registadas. Uma das mortes foi também aqui reportada. A região da capital não tinha mais de 1.000 casos num só dia desde 17 de fevereiro.





Nas restantes regiões do país, a zona Norte reportou 197 novos casos de infeção e o Algarve 130. Só o Alentejo apresenta menos de 100 casos, com 42 novas infeções.





Nas regiões autónomas, os Açores identificaram 20 casos de infeção e a Madeira apenas 8.