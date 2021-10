Portugal já tem 85% da população vacinada contra a covid-19. É o primeiro no mundo

Portugal conseguiu alcançar o tão ambicionado objetivo de ter 85% da população com vacinação completa contra a covid-19, naquela que foi definida pelo Governo como a meta para "o dia da libertação". Portugal é, assim, o primeiro país do mundo com uma percentagem tão elevada de população totalmente vacinada contra a covid-19.





No total, foram administradas, em Portugal continental, cerca de 15,3 milhões de vacinas, possibilitando que cerca de 8,4 milhões de pessoas tenham agora o esquema vacinal completo, segundo adiantou o ministério da Saúde em comunicado esta manhã.



Segundo o mesmo comunicado, entre os adolescentes, com idades entre os 12 e os 17 anos, estima-se que cerca de 88% iniciaram o seu esquema vacinal, em Portugal continental. Destes, 83% já terão a vacinação completa.





O vice-almirante Gouveia e Melo, líder da task-force para a vacinação, já tinha adiantado em entrevista à Agência Lusa que a meta dos 85% dos portugueses com a vacinação completa deveria ser atingida no final deste mês, o que acontece agora, com um ligeiro atraso. No dia 21 de setembro, data da última atualização de dados sobre a vacinação, faltava ainda vacinar cerca de 200 mil pessoas para Portugal chegar ao patamar dos 85% da população com o esquema vacinal completo.



"Este importante marco só foi possível graças ao compromisso e esforços de todos os profissionais de saúde e outras entidades envolvidas nesta campanha de vacinação, incluindo forças armadas, forças de segurança e autarquias", conclui o ministério da Saúde.



Já Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, adiantou que "é um orgulho" para o país ter alcançado esta meta e "só conseguimos atingir 85% de toda a população com a vacinação completa também graças à vacinação dos jovens. Se não tivéssemos esta adesão, não teríamos conseguido. Os jovens estão a aderir bastante bem e continuamos a contar com eles. Temos a estrutura montada para os vacinar até completarem o seu esquema".



(notícia atualizada)