António Ramalho: Crescimento convergente

"Exportações, iniciativa e investimento e diversificação de mercados são inevitáveis na receita do nosso crescimento", realça António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, num artigo escrito para o Negócios, sob o tema "como pôr Portugal a crescer", no âmbito das comemorações do 16.º aniversário da edição diária.