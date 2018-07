Benefícios fiscais a residentes não habituais subiram 146% em 2017 para 433 milhões

O valor dos benefícios fiscais atribuídos aos residentes não habituais em Portugal aumentou 145,8% no ano passado face ao anterior, para 432,7 milhões de euros, revela a Conta Geral do Estado (CGE) de 2017 publicada hoje pela Direcção-Geral do Orçamento (DGO).

Segundo o documento, a despesa fiscal total em 2017 subiu 316% face ao ano anterior para 10.557,2 milhões de euros devido sobretudo a alterações no processo de quantificação da despesa, com impacto principalmente ao nível do IVA e do Imposto Sobre Veículos (ISV).

Mas o acréscimo da despesa fiscal foi também influenciado pela evolução do IRS, nomeadamente com o aumento de 145,8% do benefício atribuído aos residentes não habituais em Portugal, que atingiu 432,7 milhões de euros no ano passado.