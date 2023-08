David Card: “O ChatGPT é como uma gigante máquina de tretas”

O economista canadiano David Card mostra-se crítico da Inteligência Artificial e considera mesmo que o ChatGPT "não cria novo conhecimento, só copia o passado". Mas mostra-se mais preocupado com a desinformação e o impacto político do que com o efeito no emprego.

David Card: "O ChatGPT é como uma gigante máquina de tretas"









