Público: Francisca Van Dunem não estará no próximo Governo

"Os convites ainda não terão começado a ser feitos por António Costa, mas no próximo Governo mudarão alguns ministros. A orgânica do Governo deverá mudar com o desdobramento de ministérios e ascensão de secretarias de Estado à primeira linha do Conselho de Ministros", avança o jornal Público.

Segundo a mesma publicação, Francisca Van Dunem não vai integrar o próximo Governo do PS liderado por António Costa. "A ministra da Justiça cessante pediu para sair por razões pessoais", apurou o jornal. "De acordo com as informações recolhidas, tudo indica que Francisca Van Dunem retomará a sua carreira na Justiça e que deverá ser o nome a indicar pelo PS como candidata a juíza do Tribunal Constitucional". Também o Expresso refere, na sua edição deste sábado, que Costa vai reforçar o núcleo político: "muda dois ministros e tem três em dúvida". "O primeiro-ministro, sabe o Expresso, quer reforçar o núcleo político do Executivo, com a justificação de que, na próxima legislatura, haverá uma presidência portuguesa da União Europeia — como Costa e o ministro dos Negócios Estrangeiros terão de passar bastante tempo fora do país, o primeiro-ministro quer reforçar o pessoal político na torre de controlo. A isso acresce a perspetiva de quatro anos de intensas negociações com cinco partidos à esquerda", sublinha o semanário.