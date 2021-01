Formações profissionais reduzem número de desempregados em 100 mil

Os números oficiais apontam para que haja cerca de 398 mil desempregados em Portugal. Por outro lado, os números oficiosos estimam que no território nacional existam quase meio milhão de desempregados. A diferença é explicada pelas formações do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), avança o Jornal de Notícias O jornal escreve que há cada vez mais pessoas sem trabalho inscritas em formações profissionais, o que implica que não sejam contabilizadas como desempregadas, não contribuindo assim para engordar os dados dos boletins. Ao todo, cerca de 100 mil pessoas estão envolvidas em formações do IEFP.O Jornal de Notícias observa ainda que a crise económica resultante da pandemia está a afetar mais vincadamente o mercado laboral nas regiões do Algarve e Lisboa, onde houve uma subida superior a 50% no número de desempregados.