França anuncia pacote de 100 mil milhões para relançar economia

"Este plano de estímulo visa impedir o colapso da nossa economia e parar o aumento do desemprego", disse o primeiro-ministro Jean Castex, à rádio francesa RTL.



Diz ainda que "tem um alvo imediato, mas também estrutural e de longo prazo que faz parte da lógica da reforma e transformação".

França lançou a bazuca orçamental de 100 mil milhões de dólares em estímulos a serem lançados sobre a economia local, que inclui apoios ao emprego, corte de impostos para as empresas e financiamento para projetos ambientais, de acordo com o governo gaulês.Esta é um novo esforço do presidente do país, Emmanuel Macron, que está a apostar numa transformação da economia francesa a menos de dois anos das eleições presidenciais."É uma mistura sensata de incentivos temporários para abranger todas as atividade, e de longo prazo, através de de financiamento", analisa Ludovic Subran, economista da Allianz, acrescentando que "é muito francesa esta ideia de empacotar tudo num só plano".Com este programa, apelidado de "France Relance" (relançamento francês, na tradução para português), o líder de 42 anos pretende aproveitar a atual situação para inverter a tendência do baixo investimento e criação de emprego da segunda maior economia da Europa.A reformulação orçamental vai estender-se durante os próximos dois anos e será dividida em partes iguais para segmentos como a competitividade, emprego e políticas sociais, com o objetivo de caminhar para uma economia mais sustentável.