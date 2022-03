Bruxelas admite limitar acesso da Rússia aos fundos do FMI

A União Europeia admite limitar os direitos da Rússia no Fundo Monetário Internacional em mais uma ação de retaliação pela invasão da Ucrânia, incluindo o bloqueio aos direitos especiais de saque.De acordo com a agência Reuters, que cita seis fontes oficiais, o cenário está a ser discutido entre os 27 Estados-membros, não havendo ainda qualquer decisão.Uma das opções em cima da mesa é a exclusão, pura e simples, de Moscovo da instituição sediada em Nova Iorque, mas algumas fontes consideram que será muito difícil ou mesmo impossível, uma vez que é preciso quorum entre os países membros. Em todo o caso, este passo adicionaria mais pressão sobre a economia e sistema financeiro russos e seria um importante passo simbólico.Outra opção em cima da mesa passa pela suspensão dos direitos de voto da Rússia e pelo bloqueio aos direitos especiais de saque (SDR, na sigla inglesa), a moeda especial do FMI que permite aos membros o acesso a fundos de emergência. No caso da Rússia, estão em causa 17,5 mil milhões de dólares em SDR que o país pode requerer. Mas para os utilizar, teria de encontrar um país disponível para trocar a moeda, o que é um cenário bastante improvável.O SDR é um ativo de reserva internacional criado pelo FMI em 1969 para complementar as reservas oficiais dos países membros. Este ativo corresponde a um cabaz de moedas: dólar, euro, yuan, iene e libra.