Governo aprova novas contratações para reforçar entidade que controla execução do PRR

O Governo aprovou esta quinta-feira o reforço das equipas da estrutura de missão Recuperar Portugal, que estão responsáveis por negociar, contratualizar e monitorizar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)."Aprovámos um reforço da Recuperar Portugal, tendo em conta o reforço que o PRR teve. A estrutura de missão tinha 60 pessoas a trabalhar e passará a ter mais 15, para acompanhar a subida da despesa do PRR", anunciou a ministra da Presidência, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.Para acelerar a execução do PRR, foi também aprovada, em Conselho de Ministros, a criação de uma unidade que, junto do Ministério das Finanças, vai acompanhar a redução dos benefícios fiscais existentes. A reforma está prevista nos compromissos assumidos com Bruxelas, para que possa ser solicitado o quinto desembolso de verbas comunitárias.(em atualização)