Fisco ignora a lei e não revela regras de liquidação do IRS

A três meses do início da nova campanha de IRS, os contribuintes continuam a não ter acesso às regras que presidiram às liquidações do imposto de 2021, relativo aos rendimentos de 2020. Por lei, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está obrigada a divulgar essa informação anualmente, até ao final do mês de dezembro, mas continua a não o fazer. Questionada, fonte oficial da AT explicou que está

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...